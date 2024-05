Odborári: Súčasné financovanie infraštruktúry je neudržateľné

Bratislava 10. mája (TASR) - Financovaniu železničnej infraštruktúry by mohlo pomôcť zriadenie fondu na financovanie dopravnej infraštruktúry po vzore Českej republiky. Navrhuje to Asociácia železničných dopravcov (AROS), podľa ktorej je súčasný stav financovania do budúcna neudržateľný a neumožňuje zabezpečiť dlhodobé plánovanie a udržateľný rozvoj železničnej infraštruktúry.



"Ak bude tento stav aj ďalej pretrvávať, problémy s infraštruktúrou budú len narastať, čo v konečnom dôsledku ohrozí efektivitu a bezpečnosť nášho dopravného systému," upozornil výkonný riaditeľ AROS Patrik Benka s tým, že súčasné financovanie je založené na reaktívnych opatreniach, často podmienených vyjednávaním medzi príslušnými ministerstvami, manažérom infraštruktúry či železničnými odborármi.



Ako dodal, riešením by mohlo byť zriadenie fondu na financovanie dopravnej infraštruktúry. Takýto model podľa Benku funguje v Českej republike a slúži na financovanie výstavby, modernizácie, údržby a správy ciest, železníc, vodnej infraštruktúry či multimodálnych prekladísk.



Zriadenie takéhoto fondu by podľa AROS pomohlo zabezpečiť dlhodobo predvídateľné financovanie výstavby a prevádzky dopravnej infraštruktúry. "To by ďalej umožnilo efektívnejšie plánovanie finančných, ľudských a tiež materiálnych zdrojov. Či už ide o nákup strojov na opravu železníc, zabezpečenie adekvátnych náhradných trás v prípade výluk a v neposlednom rade koordináciu s plánovanými výlukami v susedných štátoch," vysvetlil Benka.



Dodal, že zavedenie fondu by mohlo pomôcť minimalizovať náhodné a nekoordinované opatrenia, ktoré viedli k uzavretiu tratí. Spoločná koordinácia by podľa AROS umožnila efektívnejšie využitie dostupných zdrojov a minimalizovala by dlhodobé negatívne dopady na infraštruktúru.