Odborári: SVP nedokáže vyplatiť mzdy pre dlhodobé záväzky štátu

Bratislava 14. augusta (TASR) - Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) sa nachádza v nepriaznivej finančnej situácii pre absentujúce platby od štátu, ktoré tvoria polovicu ich príjmov. Rozdiel medzi vyčíslenou sumou a uhradenou sumou za posledné tri roky je takmer 150 miliónov eur. Štátny podnik preto od septembra tohto roku nedokáže vyplatiť mzdy svojim 3100 zamestnancov. Upozornil na to v pondelok Odborový zväz drevo, lesy, voda.



Na tento rok mali byť refundované platby v hodnote 52 miliónov eur. Vyplatených bolo 2,5 milióna, čo tvorí 4,9 % z celkovej sumy. "Miera prepadu týchto platieb najmä za posledné tri roky dostala podnik do výrazného zadlženia a reálne, žiaľ, ohrozuje nielen jeho základné schopnosti plniť svoje úlohy vyplývajúce so zakladateľskej listiny a zákonných noriem, ale aj schopnosť riadne a včas platiť zamestnancom mzdy a odvody," priblížila predsedníčka odborového zväzu Vlasta Szabová.



Odborári vyzvali začiatkom mesiaca listom predsedu vlády SR, ministra financií SR a ministra životného prostredia SR na urýchlené riešenie nepriaznivej finančnej situácie podniku.



Podnik okrem toho v posledných troch mesiacoch vypracoval množstvo analýz, stratégií a krízových návrhov riešenia na svoju stabilizáciu. Ide o násilnú redukciu výdavkov, zvýšenie existujúcich úverov, mimoriadne rozpočtové opatrenie, legislatívne zmeny, rozvoj podnikateľskej činnosti a ďalšie spoplatnenie služieb podniku. "Treba však dodať, že ani jedno z týchto riešení nebude systémové a dlhodobé bez nastavenia jasných pravidiel a plnení si povinností zo strany štátu," doplnila Szabová.



Situácia sa z dôvodu nevyplácania požadovaných oprávnených nákladov za služby pre štát zhoršuje už od roku 2010. Medzitým podnik prevzal do správy ďalších 22.000 kilometrov vodných tokov, bez dodatočných ľudských a finančných zdrojov.