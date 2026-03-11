< sekcia Ekonomika
Odborári upozorňujú na tlak na zamestnanosť v automobilovom priemysle
Podľa vedenia OZ KOVO by stabilizácii pracovných miest v dodávateľskom sektore pomohlo najmä posilnenie sociálneho dialógu medzi štátom, zamestnávateľmi a zástupcami zamestnancov.
Autor TASR
Trnava 11. marca (TASR) - Reštrukturalizácie, optimalizácia výroby či rastúca automatizácia v automobilovom priemysle prinášajú podľa odborárov aj negatívny jav v podobe prepúšťania zamestnancov. Požiadavky na nich rastú a ovplyvňujú aj ich kvalifikáciu. Ak nedisponujú potrebnými zručnosťami či nemajú možnosť sa rekvalifikovať, sú skôr ohrození stratou svojho zamestnania. TASR to uviedla predsedníčka Odborového zväzu KOVO Mária Benedeková.
Situáciu hodnotila v súvislosti s vývojom v automobilovom priemysle na Slovensku. Zároveň poukázala na to, že prepúšťanie sa neobjavuje len v spomínanom sektore, ale aj v ďalších priemyselných podnikoch, ktoré reagujú na meniace sa ekonomické podmienky a technologický vývoj. Má to byť spôsobené viacerými faktormi. „Počnúc slabším dopytom na európskych trhoch cez prebiehajúcu transformáciu tohto sektora smerom k elektromobilite a automatizácii,“ ozrejmila.
Niektoré pracovné miesta vplyvom nových technologických požiadaviek postupne zanikajú alebo ich nahrádzajú roboty. „Zároveň sa končí výroba starších modelov automobilov a nové projekty sa často presúvajú do modernejších výrobných centier, často mimo nášho regiónu,“ uviedla.
Za jeden z významných vplyvov označila aj globálnu konkurenciu, keďže európsky trh podľa nej čelí tlaku lacnejšieho tovaru z krajín mimo Európskej únie, kde neplatia také prísne environmentálne pravidlá ako v Európe. To podľa odborárov znižuje konkurencieschopnosť výrobcov v regióne.
Najväčším rizikom pre pracovníkov je podľa Benedekovej strata zamestnania. Automatizácia a nové technológie zároveň menia požiadavky na kvalifikáciu pracovníkov. „Ak zamestnanci nemajú možnosť priebežne sa rekvalifikovať alebo si zvyšovať kvalifikáciu, sú viac ohrození stratou svojho zamestnania,“ upozornila.
Podľa odborov je preto dôležité, aby zamestnávatelia kládli väčší dôraz na vzdelávanie pracovníkov a ich prípravu na nové technológie. Pomôcť môže aj ochota zamestnancov rekvalifikovať sa alebo prejsť na inú pracovnú pozíciu, ak sa charakter práce vo firme mení.
V prípade Trnavského samosprávneho kraja, kde v priebehu uplynulých dní spoločnosť Samsung oficiálne oznámila, že zatvorí závod v Galante, a závod Antolin Trnava taktiež plánuje ukončenie činnosti, môže mať podľa odborárov rozhodnutie dodávateľských firiem širší dosah na zamestnanosť, hoci región patrí z hľadiska pracovných príležitostí stále medzi najsilnejšie na Slovensku. „V kraji pôsobí viacero automobiliek a subdodávateľov a nezamestnanosť sa pohybuje približne na úrovni 3,7 percenta,“ skonštatovala.
Podľa vedenia OZ KOVO by stabilizácii pracovných miest v dodávateľskom sektore pomohlo najmä posilnenie sociálneho dialógu medzi štátom, zamestnávateľmi a zástupcami zamestnancov. Odborári zároveň upozorňujú na potrebu podpory rekvalifikácie pracovníkov, zvyšovania kvalifikácie pri technologických zmenách či zlepšenia pracovných podmienok, ktoré by zvýšili atraktivitu práce v priemysle.
