Odborári upozorňujú na veľkú fluktuáciu zamestnancov v bankách

Bratislava 28. októbra (TASR) - V bankovom sektore na Slovensku je vysoká miera fluktuácie zamestnancov. Dôvodom sú nízke mzdy a nevyhovujúce pracovné podmienky. Upozorňuje na to Odborový zväz pracovníkov peňažníctva a poisťovníctva s tým, že Slovenská banková asociácia (SBA) odmieta o tejto problematike s odborármi komunikovať.



Aj keď je slovenský bankový sektor vysoko ziskový a stabilný, na výške miezd zamestnancov sa to podľa odborového zväzu veľmi neodzrkadľuje. Za posledných osem mesiacov banky dosiahli zisk vo výške takmer 450 miliónov eur, no mzdy zamestnancov za prepážkou sa pohybujú od 750 eur do 1000 eur v hrubom.



Práve pre nízke mzdy majú banky podľa odborárov permanentný problém nájsť kvalifikovaných uchádzačov so zodpovedajúcim vzdelaním. Situáciu kompenzujú tak, že akceptujú ľudí s nedostatočnou spôsobilosťou, ktorí mnohokrát ani nepoznajú základné ekonomické pojmy a majú skreslené predstavy o práci v banke.



Na týchto zamestnancov sú prirodzene kladené rovnaké požiadavky ako na ostatných, a to odborne a zodpovedne narábať s peniazmi klientov a poskytovať kvalitné poradenstvo a služby. "Už z podstaty veci je nemožné, aby takýto zamestnanec dosahoval kvalitou rovnaké výsledky práce ako kvalifikovaný zamestnanec s ekonomickým vzdelaním alebo praxou," tvrdia odborári.



Nízke mzdy, kumulovanie práce viacerých ľudí na jedného zamestnanca, nepreplácané nadčasy a silný tlak na predaj produktov potom spôsobujú, že títo ľudia prehodnocujú svoje rozhodnutie pracovať v banke už počas prvé roka po nástupe.



Vysokú fluktuáciu dokazujú aj štatistiky za posledné obdobie. Fluktuácia v Slovenskej sporiteľni dosiahla podľa odborárov za rok 2018 hodnotu 12,5 %, vo VÚB 20 % a v ČSOB 17,9 %. UniCredit v roku 2018 opustilo takmer 18 % zamestnancov. Výnimkou nie je ani výskyt pobočiek, kde sa v priebehu jedného roka vymení celý personál.



"Ja sa pýtam, akú kvalitu bankových služieb môžu klienti očakávať od neskúsených zamestnancov, ktorým chýba prax a vedenie? Tu šesťmesační zamestnanci zaúčajú dvojmesačných," uviedol v stanovisku pre médiá predseda odborového zväzu pracovníkov peňažníctva a poisťovníctva Svetozár Michálek.



Podľa Micháleka je neprijateľné, že SBA odmieta situáciu riešiť a ohrozuje tak budúcnosť bankovníctva na Slovensku. "Takto sa fluktuácia bude iba zvyšovať a kvalita poskytovaných služieb zhoršovať," dodáva Michálek.