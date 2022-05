Odborári v Amsterdame odmietli vyložiť tanker prevážajúci ruskú ropu

Brusel/Amsterdam 2. mája (TASR) - Holandskí pracovníci z prístavu v Amsterdame odmietli obslúžiť loď prevážajúcu ruskú ropu, ktorá sa cez uplynulý víkend pokúsila zakotviť v Amsterdame. Inej lodi s ruskou ropou však bolo umožnené vyprázdniť svoj ropný náklad, uviedol v pondelok spravodajský server DutchNews.nl.



Ropný tanker CB Caribic bol schopný zakotviť v amsterdamskom prístave a vyložiť náklad ropy, pretože pretým odborový zväz pracovníkov prístavu FNV Havens nevyzval na bojkot.



"Do holandských prístavov prichádza čoraz viac lodí, ktoré prevážajú ruskú ropu. Ale pokiaľ sa na ne nevzťahujú sankcie EÚ, môžeme urobiť len málo," uviedla pre televíznu stanicu NOS Asmae Hajjariová, zastupujúca odborový zväz FNV Havens.



Predošlá výzva bojkotovať vykládku tankeru Sunny Liger bola podľa jej slov gestom solidarity so švédskymi prístavnými robotníkmi, ktorí túto loď odmietli obslúžiť. "Odbory pracovníkov v prístavoch spolupracujú medzi sebou po celom svete," vysvetlila Hajjariová. Rozhodnutie odborárov malo aj podporu mestského zastupiteľstva, upozornil DutchNews.nl.



Tanker Sunny Liger momentálne kotví 35 kilometrov od holandského pobrežia a vedenie nadnárodnej spoločnosti MSEA, ktorá tanker prevádzkuje, odmietlo situáciu komentovať. Obe lode, Sunny Liger aj CB Caribic, vyzdvihli svoj náklad v ruskom prístave Primorsk. Podobne ako ďalšie dve lode, Clear Stars a Eikeviken, ktoré práve mieria do prístavu Rotterdamu.



Dovoz ruskej ropy do Holandska nie je v rámci európskych sankcií zakázaný. Lode plaviace sa pod ruskou vlajkou alebo lode, ktoré sú jednoznačne spojené s Ruskom, po zavedení piateho balíka sankcií EÚ môžu kotviť v prístavoch Únie, len ak prevážajú potraviny, ropu alebo plyn. Tankery Sunny Liger a Clear Stars sa plavia pod vlajkou Marshallových ostrovov, Eikeviken je nórsky a tanker CB Caribic používa portugalskú vlajku.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)