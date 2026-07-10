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Odborári v bratislavskej Arrive podali podnet na inšpektorát práce
Týka sa najmä nesprávneho určovania miesta výkonu práce v súvislosti s prideľovaním alebo udeľovaním cestovných náhrad.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 10. júla (TASR) - Základná organizácia Odborového zväzu KOVO v spoločnosti Arriva Mobility Solutions (AMS), ktorá zabezpečuje regionálnu autobusovú dopravu v Bratislavskom kraji, podala na Inšpektoráte práce v Bratislave tretí podnet v tej istej veci. Týka sa najmä nesprávneho určovania miesta výkonu práce v súvislosti s prideľovaním alebo udeľovaním cestovných náhrad, informovala v piatok predsedníčka Rady OZ KOVO Monika Benedeková.
„Inšpektorát práce opakovane uznal, že sťažnosť odborovej organizácie bola oprávnená, uložil dopravcovi pokutu, dopravca pokutu aj zaplatil, ale nezosúladil skutkový stav s právnym stavom,“ uviedla Benedeková. Ak podľa nej inšpektorát opäť vyhovie ich podnetu, uloží pokutu a dopravca ju opätovne zaplatí, nezostane im zrejme nič iné, len ísť do dlhotrvajúceho a ekonomicky nákladného súdneho sporu.
„Ani pokuty, ktoré ukladá inšpektorát práce, nemajú preventívny, ale ani represívny účinok dostatočný na to, aby odradili niektorých zamestnávateľov od toho, aby porušovali pracovnoprávnu legislatívu,“ upozornila. Aj z tohto dôvodu budú žiadať sprísnenie týchto pravidiel a v prípade opakovaného porušovania pracovnoprávnej legislatívy navrhnú, aby inšpektoráty práce mohli ukladať najvyššiu možnú pokutu.
Predseda základnej organizácie OZ KOVO v AMS Viktor Silvín Pokojný uviedol, že v bratislavskej Arrive celková dĺžka pracovnej zmeny v turnusoch dosahuje 17 až 18 hodín. „Čakajú nás pomerne teplé mesiace a tí ľudia naozaj pracujú na hraniciach svojich možností a v extrémnych podmienkach. Vyzývam preto všetky subjekty, ktoré participujú na prímestskej autobusovej doprave v Bratislavskom samosprávnom kraji, aby poskytli maximálnu súčinnosť pri riešení tohto problému, a aby sa táto náprava vykonala čo najrýchlejšie,“ povedal Pokojný.
Nesprávna aplikácia sociálnej, ale aj pracovnoprávnej legislatívy a skracovania odpočinkov vodičov podľa Benedekovej dlhodobo pretrváva hlavne v prímestskej autobusovej doprave. „Slovensko je asi jediná krajina v Európskej únii, kde zákon dovoľuje skracovať odpočinky medzi dvoma zmenami vodičov v autobusovej doprave trikrát do týždňa až na šesť hodín. Unavení vodiči tak vykonávajú svoju prácu počas dlhých pracovných zmien,“ podotkla Benedeková.
Podľa nej to ohrozuje nielen dlhodobo zdravie vodiča, o čom sú rôzne štúdie, ktoré preukazujú, že skrátený spánok vedie k ohrozeniu a vzniku rôznych ochorení, ale ohrozuje to aj cestnú premávku a cestujúcu verejnosť.
Samosprávne kraje by podľa predsedníčky Rady OZ KOVO mali venovať pozornosť dodržiavaniu pracovnoprávnej legislatívy v autobusovej doprave a odpočinkov vodičov. Zároveň vyzvala dopravcov, aby skracovanie odpočinkov vodičov využívali len výnimočne. „OZ KOVO práve z týchto dôvodov bude aj v budúcnosti požadovať a navrhovať aj legislatívne úpravy zákona o organizácii pracovného času v doprave tak, aby sme sa dostali na úroveň štandardov ostatných krajín Európskej únie,“ dodala Benedeková.
Poslanec Európskeho parlamentu Branislav Ondruš, zvolený za Hlas-SD, uviedol, že spánok dlhodobo skrátený pod šesť hodín skracuje život ľudí. „Ak Arriva skracuje čas na spánok svojim šoférom, a tým im skracuje život, tak riskuje, že niektorí z týchto vodičov skrátia život svojim cestujúcim. To, čo predvádza Arriva, je flagrantným porušením európskej legislatívy v oblasti regulácie pracovného času v rezorte dopravy,“ upozornil Ondruš.
Navrhol zaviesť aj pri pokutách pravidlo trikrát a dosť. „Jednoducho pri treťom porušení pracovnoprávnej legislatívy v tej istej veci by inšpektorát práce mal mať povinnosť podať maximálnu výšku pokuty 100.000 eur,“ povedal europoslanec. Spolu s OZ KOVO chcú na jeseň predstaviť konkrétne legislatívne návrhy, ktoré budú reflektovať, že zákon o organizácii pracovného času v doprave nezodpovedá účelu a cieľu európskej smernice a európskeho nariadenia.
Skupina Arriva pre TASR reagovala, že bezpečnosť jej cestujúcich, vodičov a ostatných účastníkov cestnej premávky je jej prioritou. „Arriva pri plánovaní pracovného času vodičov dodržiava všetky ustanovenia zákona o organizácii pracovného času v doprave, ktorý garantuje vodičom profesionálom dostatok času na oddych a regeneráciu,“ uviedol hovorca spoločností Arriva na Slovensku Peter Stach.
Ako podotkol, vo všetkých svojich spoločnostiach na Slovensku vedú sociálny dialóg so zástupcami odborov. „Aj na základe ich pripomienok neustále zlepšujeme pracovné podmienky našich vodičov a riešime prípadné sporné body pri uplatňovaní vnútorných smerníc,“ poznamenal. Každoročne podľa neho pravidelne rokujú o kolektívnych zmluvách, benefitoch a valorizujú mzdy s ohľadom na infláciu.
„Rádovo desiatky miliónov eur investujeme do nákupu nových moderných a bezpečných vozidiel, ktoré sú zároveň pracoviskami vodičov. Priebežne modernizujeme a spríjemňujeme oddychové a odpočinkové miestnosti a neustále vylepšujeme zázemie pre vodičov aj dispečerov,“ dodal Stach.
„Inšpektorát práce opakovane uznal, že sťažnosť odborovej organizácie bola oprávnená, uložil dopravcovi pokutu, dopravca pokutu aj zaplatil, ale nezosúladil skutkový stav s právnym stavom,“ uviedla Benedeková. Ak podľa nej inšpektorát opäť vyhovie ich podnetu, uloží pokutu a dopravca ju opätovne zaplatí, nezostane im zrejme nič iné, len ísť do dlhotrvajúceho a ekonomicky nákladného súdneho sporu.
„Ani pokuty, ktoré ukladá inšpektorát práce, nemajú preventívny, ale ani represívny účinok dostatočný na to, aby odradili niektorých zamestnávateľov od toho, aby porušovali pracovnoprávnu legislatívu,“ upozornila. Aj z tohto dôvodu budú žiadať sprísnenie týchto pravidiel a v prípade opakovaného porušovania pracovnoprávnej legislatívy navrhnú, aby inšpektoráty práce mohli ukladať najvyššiu možnú pokutu.
Predseda základnej organizácie OZ KOVO v AMS Viktor Silvín Pokojný uviedol, že v bratislavskej Arrive celková dĺžka pracovnej zmeny v turnusoch dosahuje 17 až 18 hodín. „Čakajú nás pomerne teplé mesiace a tí ľudia naozaj pracujú na hraniciach svojich možností a v extrémnych podmienkach. Vyzývam preto všetky subjekty, ktoré participujú na prímestskej autobusovej doprave v Bratislavskom samosprávnom kraji, aby poskytli maximálnu súčinnosť pri riešení tohto problému, a aby sa táto náprava vykonala čo najrýchlejšie,“ povedal Pokojný.
Nesprávna aplikácia sociálnej, ale aj pracovnoprávnej legislatívy a skracovania odpočinkov vodičov podľa Benedekovej dlhodobo pretrváva hlavne v prímestskej autobusovej doprave. „Slovensko je asi jediná krajina v Európskej únii, kde zákon dovoľuje skracovať odpočinky medzi dvoma zmenami vodičov v autobusovej doprave trikrát do týždňa až na šesť hodín. Unavení vodiči tak vykonávajú svoju prácu počas dlhých pracovných zmien,“ podotkla Benedeková.
Podľa nej to ohrozuje nielen dlhodobo zdravie vodiča, o čom sú rôzne štúdie, ktoré preukazujú, že skrátený spánok vedie k ohrozeniu a vzniku rôznych ochorení, ale ohrozuje to aj cestnú premávku a cestujúcu verejnosť.
Samosprávne kraje by podľa predsedníčky Rady OZ KOVO mali venovať pozornosť dodržiavaniu pracovnoprávnej legislatívy v autobusovej doprave a odpočinkov vodičov. Zároveň vyzvala dopravcov, aby skracovanie odpočinkov vodičov využívali len výnimočne. „OZ KOVO práve z týchto dôvodov bude aj v budúcnosti požadovať a navrhovať aj legislatívne úpravy zákona o organizácii pracovného času v doprave tak, aby sme sa dostali na úroveň štandardov ostatných krajín Európskej únie,“ dodala Benedeková.
Poslanec Európskeho parlamentu Branislav Ondruš, zvolený za Hlas-SD, uviedol, že spánok dlhodobo skrátený pod šesť hodín skracuje život ľudí. „Ak Arriva skracuje čas na spánok svojim šoférom, a tým im skracuje život, tak riskuje, že niektorí z týchto vodičov skrátia život svojim cestujúcim. To, čo predvádza Arriva, je flagrantným porušením európskej legislatívy v oblasti regulácie pracovného času v rezorte dopravy,“ upozornil Ondruš.
Navrhol zaviesť aj pri pokutách pravidlo trikrát a dosť. „Jednoducho pri treťom porušení pracovnoprávnej legislatívy v tej istej veci by inšpektorát práce mal mať povinnosť podať maximálnu výšku pokuty 100.000 eur,“ povedal europoslanec. Spolu s OZ KOVO chcú na jeseň predstaviť konkrétne legislatívne návrhy, ktoré budú reflektovať, že zákon o organizácii pracovného času v doprave nezodpovedá účelu a cieľu európskej smernice a európskeho nariadenia.
Skupina Arriva pre TASR reagovala, že bezpečnosť jej cestujúcich, vodičov a ostatných účastníkov cestnej premávky je jej prioritou. „Arriva pri plánovaní pracovného času vodičov dodržiava všetky ustanovenia zákona o organizácii pracovného času v doprave, ktorý garantuje vodičom profesionálom dostatok času na oddych a regeneráciu,“ uviedol hovorca spoločností Arriva na Slovensku Peter Stach.
Ako podotkol, vo všetkých svojich spoločnostiach na Slovensku vedú sociálny dialóg so zástupcami odborov. „Aj na základe ich pripomienok neustále zlepšujeme pracovné podmienky našich vodičov a riešime prípadné sporné body pri uplatňovaní vnútorných smerníc,“ poznamenal. Každoročne podľa neho pravidelne rokujú o kolektívnych zmluvách, benefitoch a valorizujú mzdy s ohľadom na infláciu.
„Rádovo desiatky miliónov eur investujeme do nákupu nových moderných a bezpečných vozidiel, ktoré sú zároveň pracoviskami vodičov. Priebežne modernizujeme a spríjemňujeme oddychové a odpočinkové miestnosti a neustále vylepšujeme zázemie pre vodičov aj dispečerov,“ dodal Stach.