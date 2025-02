Odborári v ČR vyhlásili pohotovosť, hrozia generálnym štrajkom

Praha 3. februára (TASR) - Českí odborári v reakcii na pripravovanú novelu zákonníka práce vyhlásili v pondelok štrajkovú pohotovosť. Nesúhlasia s návrhom niekoľkých poslancov, ktorý by zamestnávateľom umožnil dávať výpovede bez udania dôvodu. V prípade jeho schválenia avizovali generálny štrajk. Českomoravská konfederácia odborových zväzov (ČMKOS) to uviedla na svojom webe, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Tento návrh predstavuje bezprecedentné ohrozenie istoty pracovných miest a zásadné oslabenie práv zamestnancov v ČR. Ak bude novela v tejto podobe schválená, sme pripravení eskalovať protestné akcie vrátane začatia príprav generálneho štrajku," avizovali odborári.



Pozmeňujúci návrh niekoľkých poslancov zo strán ODS a TOP 09 považujú za neprijateľný a vyzvali vládu a zákonodarcov, aby ho odmietli. "ČR potrebuje dôstojné pracovné podmienky, nie návrat k výpovediam z pracovného pomeru na základe ľubovôle zamestnávateľov," uviedla ČMKOS s tým, že je odhodlaná brániť práva zamestnancov nielen na úrovni rokovaní, ale aj formou masových protestov.



Koalícia nemá na návrh jednotný pohľad, minister práce a sociálnych vecí Marian Jurečka je spolu s celou KDU-ČSL proti, plán odborov preto označil za zbytočný. S návrhom nesúhlasí ani hnutie STAN a opozícia. Je tak pravdepodobné, že v Poslaneckej snemovni neprejde.



Predkladatelia ho považujú za užitočný, zmena by podľa nich umožnila rozhýbanie českého pracovného trhu. Za výpoveď bez udania dôvodov by zamestnancovi podľa návrhu patrilo dvojnásobné odstupné. Nemohli by ju dostať tehotné zamestnankyne či ľudia na materskej a rodičovskej dovolenke, pracovníci so zdravotným postihnutím a tí, ktorým zostáva päť a menej rokov do dôchodku.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)