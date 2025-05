Odborári v končiacom podniku Ecco žiadajú vyššie kompenzácie

Martin 27. mája (TASR) - Nespokojnosť s ponúknutými kompenzáciami pre zamestnancov pri ohlásenom hromadnom prepúšťaní v dôsledku ukončenia výroby v martinskom závode Ecco Slovakia vyjadrili na utorkovom protestnom zhromaždení členovia Základnej organizácie (ZO) Integrovaného odborového zväzu. Ako pre TASR povedal predseda ZO Pavol Húšťava, ich požiadavkou je vyplatenie sumy 3000 eur nad rámec kolektívnou zmluvou dohodnutého odstupného.



Ecco Slovakia ukončí výrobu vo svojom závode v Martine v lete, rozhodnutie sa dotkne 650 zamestnancov závodu. „Vedenie spoločnosti nám ponúka iba to, čo je dohodnuté v kolektívnej zmluve, čiže nič nad jej rámec. Treba povedať, že kolektívna zmluva bola dohodnutá v roku 2023 a dodatkom o rok neskôr, keď nás ubezpečovali, že firma tu ostane a nebude sa prepúšťať,“ uviedol Húšťava.



Podporu martinským odborárom prišiel na protestné zhromaždenie vyjadriť aj viceprezident Konfederácie odborových zväzov František Gajdoš. „To, čo požadujú odborári, je z nášho pohľadu adekvátna kompenzácia za tie odpracované roky, keď sa zamestnanci podieľali na ziskoch firmy a jej prosperite. Dokonca ešte tento rok vedenie firmy deklarovalo skvelé výsledky tu, v Martine a ďakovalo zamestnancom za to, že sú prínosom pre koncern,“ podotkol Gajdoš.



Vedenie Ecco Slovakia v písomnom stanovisku uviedlo, že rešpektuje právo odborárov organizovať protestné zhromaždenia. „Zároveň však nie celkom tomu rozumieme, keďže pre našich zamestnancov sme pripravili kompenzačný balíček, ktorý obsahuje finančné aj nefinančné opatrenia. Len priama finančná pomoc bude na úrovni 11 miliónov eur a v priemere dostane zamestnanec pri odchode osem platov,“ poznamenalo vedenie firmy.



Doplnilo, že sú to kroky nad rámec zákonných povinností a v súlade s kolektívnou zmluvou a možnosťami spoločnosti. „Zároveň sme pripravili aj nefinančné opatrenia, ktoré majú pomôcť ľuďom čo najskôr si nájsť novú prácu. Sú to napríklad rôzne rekvalifikácie a vzdelávania, konzultácie a poradne, stretnutia s budúcimi zamestnávateľmi, mnoho z toho aj počas pracovného času a priamo v našich priestoroch s náhradou mzdy pre zúčastnených zamestnancov,“ dodalo vedenie martinskej spoločnosti.



V utorok odborári zároveň spustili hlasovanie o štrajku, na ktorého vyhlásenie potrebuje výbor ZO súhlas viac ako troch stoviek zamestnancov. „Za prvé tri hodiny som vyzbieral 163 súhlasných stanovísk zamestnancov. Štrajk by mal byť výstražný v trvaní dvoch hodín, jednu hodinu na rannej zmene a jednu hodinu na poobednej zmene,“ spresnil Húšťava.



Závod v Martine začal s produkciou v roku 1998. Továreň, ktorá sa špecializuje na formálne aj príležitostné kategórie produktov, dodala počas svojej existencie viac ako 50 miliónov párov obuvi na všetky svetové trhy. Súčasná situácia v závode v Martine nijako neovplyvní maloobchodnú sieť Ecco na Slovensku.