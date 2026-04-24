Odborári v Leo Express Slovensko vyhlasujú štrajkovú pohotovosť
Kolektívne vyjednávanie o návrhu kolektívnej zmluvy sa začalo v decembri 2025, no napriek uplynulému času neprinieslo žiadny konkrétny výsledok.
Autor TASR
Bratislava 24. apríla (TASR) - Odborové združenie OdLeSK vyhlasuje štrajkovú pohotovosť v spoločnosti Leo Express Slovensko v reakcii na dlhodobo zablokované kolektívne vyjednávanie, ktoré sa už niekoľko mesiacov neposúva k dohode. Kolektívne vyjednávanie o návrhu kolektívnej zmluvy sa začalo v decembri 2025, no napriek uplynulému času neprinieslo žiadny konkrétny výsledok a fakticky sa neposúva, informovali v piatok odborári. Leo Express Slovensko prevádzkuje napríklad osobnú vlakovú dopravu na trati Bratislava - Dunajská Streda - Komárno.
Situáciu podľa odborov zásadne skomplikovalo aj ohlásenie pôsobenia novej odborovej organizácie tesne pred začiatkom prvého kola kolektívneho vyjednávania. Tento krok vyvoláva vážne pochybnosti o jeho načasovaní a podľa OdLeSK sa javí ako účelové konanie, ktoré prispelo k zablokovaniu rokovaní. Ak podľa odborov nepríde k bezodkladnému posunu, sú pripravené využiť všetky zákonné prostriedky na ochranu zamestnancov.
„Nie je prijateľné, aby kolektívne vyjednávanie zostávalo mesiace bez posunu. Zamestnanci nemôžu niesť dôsledky situácie, ktorú sami nespôsobili. Očakávame okamžité obnovenie riadnych rokovaní,“ uviedol OdLeSK. Zároveň vyzýva zamestnávateľa aj druhú odborovú organizáciu pôsobiacu v spoločnosti na bezodkladné obnovenie rokovaní a konštruktívny prístup k ich vedeniu.
OdLeSK zároveň poukazuje na postup druhej odborovej organizácie pôsobiacej u zamestnávateľa. Vzhľadom na načasovanie jej vstupu do kolektívneho vyjednávania sa podľa odborov javí, že nejde o náhodný vývoj. Zároveň podľa dostupných informácií vznik tejto odborovej organizácie súvisí s iniciatívou vedúcich zamestnancov, čo vyvoláva vážne otázky o jej nezávislosti a skutočnom zastupovaní záujmov zamestnancov. Takýto postup sa podľa OdLeSK javí ako účelový a považuje ho za neprijateľný.
Podľa odborového združenia nemôže byť prebiehajúci spor o určenie oprávnenej odborovej organizácie dôvodom na faktické zastavenie rokovaní. Súčasný stav neprispieva k riešeniu situácie a vedie k narastajúcej neistote medzi zamestnancami.
OdLeSK upozorňuje, že pretrvávajúci stav bez posunu v rokovaniach zvyšuje napätie na pracovisku a môže mať negatívny vplyv na fungovanie spoločnosti aj jej zamestnancov. Vyhlásenie štrajkovej pohotovosti je podľa združenia legitímnym krokom na ochranu práv zamestnancov, je však pripravené okamžite rokovať.
