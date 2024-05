Odborári v Samsung Electronics oznámili prvý štrajk v histórii firmy

Soul 29. mája (TASR) - Odborová organizácia v juhokórejskom koncerne Samsung Electronics, ktorá zastupuje desaťtisíce zamestnancov, oznámila na budúci týždeň štrajk. Ak sa uskutoční, bude to prvý štrajk v histórii firmy, ktorý by mohol negatívne zasiahnuť výrobu a svetové dodávateľské reťazce. Informovali o tom agentúry Reuters a AFP.



Jednodňový štrajk odborov NSEU, ktorých členmi je približne 28.000 zamestnancov, čo je viac než pätina všetkých zamestnancov juhokórejskej spoločnosti, je naplánovaný na 7. júna. Uviedol to hovorca NSEU s tým, že jednodňový štrajk je súčasťou širších protestných aktivít. Navyše, nevylúčil ani možnosť generálneho štrajku do budúcnosti. Dôvodom sú mzdové, ale aj ďalšie požiadavky odborárov, ktoré podľa nich manažment firmy nerieši.



Vedenie Samsung Electronics, najväčšieho výrobcu pamäťových čipov na svete, a zástupcovia odborov rokujú o zvýšení miezd už od januára, k dohode však zatiaľ nedošlo. Okrem vyšších miezd odbory žiadajú aj pridanie ďalšieho dňa dovolenky a transparentný systém odmien naviazaných na zisk.