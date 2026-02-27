< sekcia Ekonomika
Odborári vítajú zámer oživiť Slovalco: Pomôže to rodinám zamestnancov
Odborári vnímajú obnovenie výroby ako príležitosť na stabilizáciu sociálnej situácie dotknutých zamestnancov a ich rodín.
Autor TASR
Bratislava 27. februára (TASR) - Predsedníctvo Odborového zväzu (OZ) KOVO privítalo a podporuje uzatvorenie memoranda o spolupráci medzi vládou SR a spoločnosťou Slovalco, zameraného na vytvorenie podmienok pre opätovné spustenie výroby hliníka v závode v Žiari nad Hronom. Odborári vnímajú obnovenie výroby ako príležitosť na stabilizáciu sociálnej situácie dotknutých zamestnancov a ich rodín.
Dohoda podľa OZ KOVO predstavuje dôležitý impulz, smerujúci k obnove významného priemyselného podniku s vysokou pridanou hodnotou a k posilneniu konkurencieschopnosti slovenského hospodárstva v rámci jednotného trhu Európskej únie. Predsedníctvo odborového zväzu ocenilo zámer, ktorým je vytvoriť stabilné, predvídateľné a medzinárodne konkurencieschopné rámcové podmienky, ktoré umožnia ekonomicky udržateľný reštart výroby. Dôležité je ale podľa neho aj to, že v regióne Žiaru nad Hronom dôjde k opätovnému posilneniu zamestnanosti obnovením zaniknutých kvalitných pracovných miest.
Odborári dodali, že kľúčovými predpokladmi oživenia priemyselnej produkcie na celom Slovensku je najmä zabezpečenie plnej kompenzácie nepriamych nákladov, vyplývajúcich zo systému emisných povoleniek EÚ ETS v oblasti cien elektrickej energie. Dôležité je podľa nich aj uzatvorenie dlhodobej zmluvy o nákupe elektriny za konkurencieschopných podmienok, založenej na obnoviteľných alebo nízkouhlíkových zdrojoch, ako aj dosiahnutie stabilného regulačného prostredia, porovnateľného s priemyselne vyspelými členskými štátmi Európskej únie.
Vláda pritom deklaruje pripravenosť postupovať v súlade s právom Európskej únie a pravidlami štátnej pomoci tak, aby boli vytvorené podmienky, podporujúce dlhodobú udržateľnosť výroby, energetickú transformáciu a ochranu pracovných miest, čo OZ KOVO víta.
Vedenie najväčšieho odborového zväzu pritom verí, že dôjde k naplneniu uvedených podmienok a spoločnosť Slovalco a jej vlastníci zabezpečia potrebné finančné zdroje, technologické know-how a prevádzkovú podporu nevyhnutnú na bezpečné, efektívne a dlhodobo udržateľné obnovenie výroby a zvýšenie zamestnanosti v tomto priemyselnom podniku.
Vláda má podľa premiéra Roberta Fica (Smer-SD) eminentný záujem, aby sa výroba v hlinikárni Slovalco obnovila v roku 2027. Memorandum podľa premiéra obsahuje návrhy konkrétnych krokov, ktoré by mali pomôcť žiarskej hlinikárni k opätovnému reštartu, ide napríklad o zmenu schémy kompenzácie pre energeticky náročné podniky či dlhodobú dodávku elektriny do fabriky v Žiari nad Hronom za komerčné ceny.
