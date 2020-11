Odborári volajú po posilnení financovania železničného sektora

Bratislava 27. novembra (TASR) – Poslanci Národnej rady (NR) SR by pri schvaľovaní rozpočtu na rok 2021 mali rešpektovať programové vyhlásenie vlády aj zámery Európskej únie (EÚ). Mali by preto zabezpečiť pre železničný sektor dostatočné financie. Vyzvali ich na to v otvorenom liste Odborové združenie železničiarov (OZŽ), Federácia strojvodcov SR a Odborová asociácia výpravcov a dispečerov.



Poukázali na to, že železničná doprava má zohrávať hlavnú úlohu v budúcom európskom systéme mobility. "Ako zástupcovia zamestnancov pôsobiaci v železničnom sektore majú predstavitelia odborových združení vážne obavy o napĺňanie tohto cieľa v SR," zdôraznili odborári. Návrh štátneho rozpočtu na rok 2021 zároveň podľa nich neodzrkadľuje programové vyhlásenie vlády, kde sa písalo o posilnení železnice.



"Návrh štátneho rozpočtu prideľuje železničnému sektoru prostriedky, ktoré nepostačujú ani na zabezpečenie základných potrieb, nie ešte na akýkoľvek rozvoj, o ktorom hovorí programové vyhlásenie vlády SR," podotkol predseda OZŽ František Zaparanik.