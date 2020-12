Odborári Východoslovenskej energetiky vyhlásili štrajkovú pohotovosť

Košice 16. decembra (TASR) – Odborári z Východoslovenskej energetiky (VSE) vyhlásili štrajkovú pohotovosť. Upozorňujú, že ak sa vyjednávania so zamestnávateľom nepohnú, budú nútení ísť do ostrého štrajku. TASR o tom informoval Energeticko-Chemický odborový zväz (ECHOZ). Ten nevylučuje vyhlásenie štrajkovej pohotovosti aj v rámci svojej energetickej sekcie.



Vyjednávanie o dodatku k podnikovej kolektívnej zmluve medzi základnou organizáciou ECHOZ pri VSE Holding a skupinou VSE Holding podľa neho uviazli po tom, ako zamestnávateľ začal trvať na maximálnom náraste základnej mzdy o 17 eur. Odborári to považujú za neprípustné, požadujú nárast približne o 40 eur. Zároveň žiadajú zvýšenie rôznych príplatkov viazaných na sťažené pracovné podmienky aspoň na úroveň polovice hodnoty príplatkov, aké majú zamestnanci v Západoslovenskej energetike (ZSE). „Robíme tú istú prácu a za takých istých podmienok ako naši kolegovia na západnom Slovensku, a preto si zaslúžime, ak nie rovnakú, tak aspoň podobnú mzdu. O príplatkoch už ani nehovorím," povedal predseda základnej organizácie ECHOZ pri VSE holding Peter Sýkora. Ako odborári pripomínajú, ZSE a VSE sú síce z právneho hľadiska dve rôzne firmy, no majú spoločných akcionárov.



Ak nepomôže ani rokovanie pred sprostredkovateľom, sú ochotní ísť do ostrého štrajku. Nevylučujú, že v takom prípade by v Košickom a Prešovskom kraji nemal kto opravovať výpadky elektriny a kalamitné stavy. „Napriek tomu, že sme spor posunuli sprostredkovateľovi, sme stále otvorení ďalšiemu vyjednávaniu a hľadaniu spoločných kompromisov," dodal Sýkora.



ECHOZ je zároveň v spore so Zväzom zamestnávateľov energetiky Slovenska (ZZES) o uzatvorení dodatku k platnej kolektívnej zmluve vyššieho stupňa. „Ak nebude rokovanie pred sprostredkovateľom úspešné, je veľmi pravdepodobné vyhlásenie štrajkovej pohotovosti aj v rámci energetickej sekcie odborového zväzu,“ spresnil predseda ECHOZ Marián Baňanka s tým, že ani kolektívne vyjednávania o obsahoch dodatkov k podnikovým kolektívnym zmluvám sa nevyvíjajú pozitívne. Podľa neho sa dá predpokladať, že spor vo VSE nebude jediný. „Mzdové požiadavky našich členov, zamestnancov energetických spoločností, však rozhodne nemožno považovať za neprimerané a rozhodne nepredstavujú pre tieto spoločnosti ekonomické ohrozenie," dodal.