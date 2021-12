Odborári vyhlásili v spoločnosti Eurobus Košice štrajkovú pohotovosť

Košice 20. decembra (TASR) – Odborový zväz (OZ) KOVO v košickom dopravnom podniku Eurobus vyhlásil v piatok 17. decembra štrajkovú pohotovosť. Vodiči autobusov sú podľa odborárov nespokojní s platmi a ponukou zamestnávateľa na ich zvýšenie na ďalšie obdobie. Kolektívna zmluva končí koncom tohto roka a kolektívne vyjednávanie zatiaľ dohodu neprinieslo.







"Kolektívna zmluva má garantovať zamestnancom vyššie nároky, než zákony SR vzťahujúce sa na dopravu. Návrhy zamestnávateľa dotýkajúce sa mzdových nárokov idú pod úroveň minimálnej mzdy, ktorú majú dostať vodiči autobusovej dopravy," deklarujú odborári. Argumentujú, že zákonný minimálny mzdový nárok vodiča autobusu bez mzdových zvýhodnení na rok 2022 sa pohybuje približne na úrovni 1140 eur. Návrh zamestnávateľa má byť nižší približne o 260 až 278 eur, čo považujú za neprijateľné. Uvádzajú, že priemerná mzda bez mzdových zvýhodnení, príplatkov, je približne 1000 eur v hrubom, na niektorých autobusových linkách oveľa menej. "V prípade nedohody požiadame ministerstvo práce o určenie sprostredkovateľa a v ďalšom kroku nevylučujeme ani ostrý štrajk," oznámila v pondelok základná organizácia (ZO) OZ KOVO Eurobus Košice.



"Doteraz sme mali 3,60 eura na hodinu - keď pracujeme, šoférujeme, tankujeme, umývame autobusy, a na čakanie medzi spojmi tri eurá. Teraz nám zamestnávateľ ponúka 4,20 a 2,70, čiže niekde ideme hore, niekde ideme dole, to zvýšenie je nízke. Sme proti tomu, aby sme zase podpísali kolektívnu zmluvu, ktorá bude vlastne proti nám," povedal novinárom predseda ZO OZ KOVO Eurobus Košice Milan Boberský. Odborári žiadajú zvýšenie pri práci vodiča 5 eur na hodinu.



Odborový zväz KOVO podporuje vyhlásenie štrajkovej pohotovosti v Eurobus Košice. "Pretože kolektívna zmluva, ktoré tam momentálne prebieha, sa nevyvíja dobrým smerom. Zamestnávateľ má návrh nie na úroveň zákonných nárokov minimálnej mzdy, ktorá patrí vodičom, ale pod jej úroveň," povedal člen predsedníctva OZ KOVO Jozef Balica.



Vedenie podniku vníma vyhlásenie štrajkovej pohotovosti ako prekvapujúci krok s tým, že za ostatné desiatky rokov k ničomu takému nedošlo a vždy sa našiel reálny konsenzus v odmeňovaní zamestnancov formou podnikovej kolektívnej zmluvy.



Kolektívne vyjednávanie sa týka troch odborových organizácií pôsobiacich v spoločnosti. "Keďže na prvom kole rokovania predložili dve z troch odborových organizácií požiadavku na zvýšenie miezd indexne vo výške 135 % (finančný dosah medziročne viac ako 1.000.000 eur), je zrejmé, že na takúto požiadavku spoločnosť nepristúpila. Návrh spoločnosti na úpravu medziročného nárastu miezd bol vo výške 103 %, čo zodpovedá indexu spotrebiteľských cien v rámci inflácie (zmluvné dojednané podmienky s objednávateľmi dopravy)," reagoval pre TASR generálny riaditeľ podniku Ľubomír Gerši.



Pri druhom kole vyjednávania bolo podľa neho dohodnuté, že na druhý deň odborové organizácie predložia nový návrh. "Jedna z organizácií predložila návrh, ktorý generoval medziročné zvýšenie o 118,8 %, druhá organizácia nemenila svoj pôvodný návrh, to jest index 106 %, tretia organizácia sa nevyjadrila vôbec. Na základe uvedených skutočností sme boli presvedčení, že dôjde k ďalším vyjednávaniam smerujúcim ku kompromisným riešeniam, a preto vyhlásenie štrajkovej pohotovosti len jednej z troch odborových organizácií je pre nás prekvapujúce," konštatoval Gerši.



Informáciu o ponuke vodičom v sume 4,2 eura za hodinu označil za zavádzajúcu. "Mzda vodičov sa skladá z viacerých častí, ktorých výsledkom je napríklad predpokladaná priemerná hodinová mzda vodiča vo výške 7,5 eura a priemerný predpokladaný mesačný príjem vodiča je 1250 eur - 1100 hrubá mzda plus 150 eur cestovné náhrady," dodal Gerši.