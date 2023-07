Odborári vyzývajú ministerku práce na riešenie situácie s medveďmi

Bratislava 13. júla (TASR) - Odborový zväz (OZ) Drevo, lesy, voda v liste vyzval ministerku práce, sociálnych vecí a rodiny SR Soňu Gaborčákovú na riešenie situácie s medveďmi v súvislosti s potrebou zabezpečenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP).



"V súvislosti so situáciou, ktorá je momentálne v rámci Slovenskej republiky vo veci premnožených medveďov, je nesmierne dôležité klásť dôraz na ochranu zamestnancov. Čoraz viac prichádzajú zamestnanci do stretu s medveďmi v rámci výkonu svojich prác a taktiež aj obyvatelia Slovenska. S ohľadom na zvýšené počty prípadov napadnutia zamestnancov medveďmi, u ktorých už aj preukázateľne prišlo k poškodeniu zdravia, je v súčasnosti prioritou zaoberať sa riešením tejto nepriaznivej a neustále sa zhoršujúcej situácie," zdôraznila v liste Vlasta Szabová, predsedníčka OZ.



"Vzhľadom na množiace sa prípady napadnutia zamestnancov zverou sa domnievame, že je potrebné prehodnotiť doterajšie zaužívané postupy v rámci jednotlivých zamestnávateľov a prijať nové a účinnejšie opatrenia," zdôraznila.



Ochrana zamestnanca musí byť podľa Szabovej kľúčová nielen pre odborové zväzy - zástupcov zamestnancov na pracoviskách-, ale aj pre zamestnávateľa. Nepriaznivá situácia s premnoženou lesnou zverou, osobitne s medveďmi, pretrváva podľa nej už viac ako jeden rok a žiadne opatrenia nedosiahli jej zníženie.



"Prvým krokom by mohlo byť okamžité vytvorenie pracovnej skupiny pod gesciou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, v ktorej by mali zastúpenie reprezentanti Ministerstva životného prostredia SR, Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a celozväzový inšpektor pre BOZP Odborového zväzu Drevo, lesy, voda, ktorí sa touto problematikou majú právo a povinnosť zaoberať," dodala Szabová.