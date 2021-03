Odborári vyzvali politikov koalície na urýchlenú stabilizáciu situácie

Bratislava 18. marca (TASR) - Konfederácia odborových zväzov (KOZ) SR vyzýva politikov vládnej koalície, aby prestali zneužívať súčasnú pandémiu na politikárčenie, vzájomné vydieranie a napádanie a aby urýchlene stabilizovali epidemiologickú, ekonomickú a sociálnu situáciu občanov Slovenskej republiky. Uviedlo to predstavenstvo KOZ vo svojom vyhlásení.



"KOZ SR mala vždy veľmi seriózny záujem o spoluprácu s vládou a napĺňanie sociálnej politiky, ktorá garantuje udržanie dosiahnutých štandardov vo všetkých oblastiach života, a vyvážený sociálny dialóg," napísali odborári vo vyhlásení s tým, že najmä v kritických situáciách sa ukazuje, aké dôležité je rešpektovať práva, zdravie a bezpečnosť zamestnancov.



"Sme však svedkami diania v krajine, keď sa schválením viacerých antisociálnych noviel zákonov vrátane poslednej novely Zákonníka práce rúcajú právne, ekonomické a sociálne istoty zamestnancov," podotkla KOZ s tým, že nielen zamestnanci, ale aj všetci obyvatelia Slovenska na vlastnej koži za uplynulé týždne pociťujú zmätok, rozpory a konflikty vyvolané politikmi.



Podľa odborárov politici namiesto urýchleného stabilizovania pandemickej situácie svojimi sebeckými záujmami hazardujú so životmi občanov Slovenska.



"Manažment pandémie tejto vládnej koalície zlyháva, rodiny každý deň čelia úmrtiam svojich blízkych, chaosu sprevádzajúcemu liečbu infikovaných či očkovanie obyvateľov, nejasnosti, nejednoznačnosti a nízkej nárokovateľnosti opatrení zabraňujúcich neistote a nárastu chudoby, do ktorej sa značná časť obyvateľov Slovenska prepadá," dodali odborári. Slovensko podľa nich potrebuje plne funkčnú a výkonnú vládu, ktorej členovia budú na riešení problémov spolupracovať. "Žiaľ, súčasná vláda ukázala, že toho nie je schopná," uzavrela KOZ.



Konfederácia chce urobiť všetko pre stabilizáciu spoločnosti, aby dosahy koronakrízy boli na zamestnancov čo najmenšie, a zároveň vyslovila uznanie všetkým zamestnancom, ktorí pracujú a významne sa podieľajú na tom, aby sa v tejto dobe chod Slovenska nezastavil.