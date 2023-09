Odborári vyzývajú svojich členov na účasť v parlamentných voľbách

Bratislava 21. septembra (TASR) - Rada predsedov odborových zväzov zastrešených Konfederáciou odborových zväzov (KOZ) SR odporúča členom odborov, aby využili svoje volebné právo a zúčastnili sa na parlamentných voľbách. Zamestnanci by sa podľa KOZ mali zamerať vo volebných programoch politických strán na oblasti, ako je garancia rastu a dôstojnosti miezd platov a ich približovania sa vyspelejším krajinám Európskej únie (EÚ). Vo štvrtok o tom informovala hovorkyňa KOZ SR Martina Nemethová.



"KOZ SR odmieta akékoľvek formy diskriminácie a násilia vo svete práce, posilňovanie pravicového extrémizmu, ako aj útoky na demokraciu, občianske a sociálne práva. KOZ SR má záujem na silnom ukotvení Slovenska v rámci EÚ, ktorá okrem iného garantuje podporu prosociálnej legislatívy a sociálnych a zamestnaneckých práv," uviedla KOZ SR.



KOZ by zároveň chcela, aby vznikla vláda, ktorá bude garantovať udržanie a posilňovanie sociálnych práv a istôt, sociálnej inklúzie, spravodlivosti a rovnosti, dôstojné mzdy a platy, garantované sociálne a zdravotné zabezpečenie, kvalitné verejné služby, spravodlivý daňový mix a spravodlivý prechod na znalostnú, sociálne a environmentálne udržateľnú ekonomiku.



Politická reprezentácia by podľa odborárov mala sústrediť svoj pozornosť na politiky smerujúce k novému rastovému ekonomickému modelu s podporou odvetví s vysokou pridanou hodnotou, podporou zamestnanosti a tvorby kvalitných pracovných miest, k zlepšovaniu zamestnaneckého prostredia s minimalizáciou prekérnych foriem práce a ochranou zamestnancov na pracovisku. Dôležité sú tiež skracovanie pracovného času či zosúladenie pracovného a súkromného života.



"Ambíciou KOZ SR je aktívne participovať na tom, aby pracovnoprávna ochrana zaručovala zamestnancom dostatočnú mieru ochrany priamo zo zákona a dôstojné pracovné podmienky, najmä spravodlivé mzdy a platy, bezpečnú prácu, dôstojné pracovné podmienky, rovnaké zaobchádzanie, odborný a profesijný rast a umožňovala im zosúladiť ich pracovný a rodinný život," dodala KOZ SR.