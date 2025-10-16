Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Odborári z Kia Slovakia chcú o 250 eur vyššie mzdy

Na snímke montáž nových automobilov Kia v priestoroch výrobnej haly spoločnosti Kia Slovakia v utorok 9. januára 2024 v Tepličke nad Váhom pri Žiline. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Hovorca spoločnosti Tomáš Potoček potvrdil prijatie návrhu od zástupcov zamestnancov, ktorým sa oficiálne začína proces kolektívneho vyjednávania.

Autor TASR
Teplička nad Váhom 16. októbra (TASR) - Odborári z automobilky Kia Slovakia v Tepličke nad Váhom predložili v stredu (15. 10.) zamestnávateľovi návrh nového znenia kolektívnej zmluvy na roky 2026 až 2027. Požadujú zvýšenie miezd o 250 eur a navýšenie odstupného pri prípadnom prepúšťaní. Informoval o tom predseda tamojšej odborovej organizácie Martin Čech.

„Odborová organizácia požaduje nárast základných miezd všetkých zamestnancov o 250 eur. Tento návrh reflektuje aktuálnu situáciu, hospodárske výsledky a perspektívu spoločnosti, ako aj príjmovú a nákladovú situáciu zamestnancov. Cieľom návrhu je, aby kolektívna zmluva zabezpečovala vyvážený balans medzi možnosťami zamestnávateľa a garanciou zlepšujúcej sa životnej úrovne zamestnancov,“ uviedol Čech.

Súčasťou návrhu je aj navýšenie odstupného pri prepúšťaní z dôvodu nadbytočnosti. Prechod na elektromobilitu považujú odborári za konkurenčnú nevyhnutnosť závodu, no zároveň si uvedomujú prevažne negatívne dosahy takejto transformácie na zamestnanosť v niektorých prevádzkach.

Hovorca spoločnosti Tomáš Potoček potvrdil prijatie návrhu od zástupcov zamestnancov, ktorým sa oficiálne začína proces kolektívneho vyjednávania. „V nasledujúcich dňoch sa detailne oboznámime s jednotlivými bodmi, odpovieme v zákonnej lehote do 30 dní. Podporujeme otvorený a vecný dialóg, sme pripravení viesť rokovania s cieľom dosiahnuť vyváženú dohodu, ktorá bude zohľadňovať potreby zamestnancov aj strategické záujmy spoločnosti,“ doplnil Potoček.
