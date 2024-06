Odborári zo Samsung Electronics vstúpili do štrajku

Soul 7. júna (TASR) - Odborári z juhokórejskej spoločnosti Samsung Electronics vstúpili v piatok do jednodňového štrajku, prvého v histórii firmy. Deje sa tak v období, keď sa firmy usilujú výraznejšie sa presadiť na trhu čipov pre umelú inteligenciu (AI). Informovala o tom agentúra Reuters.



Odborová organizácia NSEU, ktorej členmi je približne 28.000 zamestnancov, čo je viac než pätina všetkých zamestnancov juhokórejskej spoločnosti, vstúpila do štrajku s cieľom vyrokovať lepšie platové podmienky. "Dôvodom dnešného štrajku je dosiahnuť zmysluplnejšiu konverzáciu s vedením spoločnosti," povedal jeden z predstaviteľov NSEU. Vedenie firmy na to reagovalo, že v rozhovoroch bude pokračovať.



Štrajk by však nemal ovplyvniť výrobu pamäťových čipov, prípadne ich vývoz v najbližšom období, uviedla spoločnosť pre prieskum trhu TrendForce. Ich produkcia je totiž do veľkej miery automatizovaná. Navyše, na štrajku sa zúčastňuje veľa zamestnancov z administratívy. Štrajk však zvýši tlak na Samsung Electronics v období súboja medzi firmami o čo najlepšiu pozíciu na trhu s čipmi pre umelú inteligenciu.