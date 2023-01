Odborná verejnosť sa bude môcť vyjadriť k budovaniu superpočítača

Bratislava 10. januára (TASR) - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR plánuje na Slovensku prevádzkovať energeticky efektívny superpočítač. K budovaniu nového superpočítača sa bude môcť vyjadriť aj odborná verejnosť, keď sa v stredu (11. 1.) uskutoční v priestoroch Výpočtového strediska Slovenskej akadémie vied verejné prerokovanie štúdie. V utorok o tom informovalo MIRRI.



"So vznikom Národného superpočítačového centra a budovaním nového superpočítača otvárame cestu k ich využívaniu aj v oblasti podnikania, výskumu či verejného sektora. Práve vďaka pomoci superpočítačov budú slovenské firmy konkurencieschopné na lokálnej i globálnej úrovni," uviedla vicepremiérka a ministerka informatizácie Veronika Remišová. Superpočítač by mal výskumníkom a ďalším používateľom umožniť spracovanie veľkého objemu údajov. Podľa MIRRI je to príležitosť pre Slovensko, ako mať prístup k technológiám a podporu vedy a výskumu na svetovej úrovni.



Začiatkom decembra zverejnilo MIRRI štúdiu uskutočniteľnosti v súvislosti s vybudovaním superpočítača novej generácie. Zároveň publikovalo výzvu pre verejnosť na jej odborné pripomienkovanie.