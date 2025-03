Odborníci: Angažovaní zamestnanci prinášajú firmám o 23 % vyššie tržby

Bratislava 15. marca (TASR) - Angažovaní zamestnanci, ktorí sa zapájajú do chodu firiem, im prinášajú o 23 % vyššie tržby v porovnaní s demotivovanými pracovníkmi. Spokojní zamestnanci zvyšujú stabilitu spoločností, keďže ich fluktuácia klesá o 43 %, čo znamená, že podniky majú nižšie náklady na nábor a školenie nových ľudí. Ak firmy investujú do svojich zamestnancov a starajú sa o nich, tak rastú rýchlejšie. Zhodnotili to odborníci zo spoločnosti Hauerland na základe údajov prieskumu Gallup z roku 2023.



Ak sú ľudia za svoju prácu primerane a spravodlivo odmenení, tak podľa spoločnosti podávajú aj kvalitnejší výkon, darí sa im napĺňať pracovné povinnosti a poskytovať lepšie služby, čo zvyšuje lojalitu zákazníkov. Lojálni zákazníci sú ochotní následne minúť viac, čo vedie k rastu tržieb. Spokojnosť zamestnancov vo firmách ovplyvňuje aj zmysluplnosť práce, ktorú vykonávajú, a možnosť jej účinkov na okolie, rovnako príležitosti na osobný a profesionálny rozvoj či miera slobody a kontroly nad pracovnými úlohami. Ďalšími faktormi môžu byť benefity a odmeňovanie, vybavenie a nástroje potrebné na prácu, flexibilita, kvalita vzťahov s nadriadenými a kolegami aj férové zaobchádzanie a rovnosť príležitostí bez ohľadu na vek alebo pohlavie.



Firmy, ktoré investujú do vzdelávania, benefitov, zdravých pracovných podmienok, sa nestarajú len o zamestnancov, ale aj o svoju budúcnosť. Pre spokojnosť a motiváciu zamestnancov je kľúčové aj ich ocenenie a osobný koučing. Zamestnanci podľa odborníkov ocenia slovné pochvaly i hmotné vyjadrenie vďaky v podobe drobných darčekov či reklamných predmetov. Takéto gesto môže posilniť ich lojalitu a vytvoriť pozitívnu atmosféru na pracovisku.



Spoločnosti sa väčšinou rozhodujú pre výber praktických a ekologických darčekov, ktoré zamestnanci využijú v práci aj v súkromí. Najčastejšie ide o darčeky na každodenné využitie, ako sú ruksaky, termohrnčeky, boxy na jedlo či spoločenské hry na mieru s vlastným logom. Do popredia sa dostávajú čoraz viac aj prémiové produkty od lokálnych dodávateľov, ako sú napríklad med, výberová káva, remeselná čokoláda alebo víno.