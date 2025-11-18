< sekcia Ekonomika
Odborníci apelujú na investovanie 550 mil. eur ročne do obnovy budov
Štát podľa združenia roky ignoroval obnovu verejných budov, investičný dlh v tejto oblasti narastá, podmienky pre občanov sú nedôstojné.
Autor TASR
Bratislava 18. novembra (TASR) - Až tri štvrtiny verejných budov v SR sú energeticky nehospodárne, ich účty za energie tak výrazne zaťažujú verejné rozpočty. Je potrebné investovať 550 miliónov eur za rok, aby bol splnený cieľ obnovy 3 % budov ročne. Informoval o tom v utorok na tlačovej konferencii Peter Robl, predseda správnej rady združenia Budovy pre budúcnosť, ktoré vyzýva príslušných ministrov na vykonanie potrebných krokov.
„Nachádzame sa v zlomovom období. Dostupné programy podpory sa už úplne vyčerpali a ďalšie eurofondy budú k dispozícii až od roku 2028. Žiadosti v hodnote 770 miliónov eur pritom ostali neuspokojené. Bez dodatočnej alokácie finančných zdrojov sa obnova verejných budov na konci tohto roka takmer zastaví a minimálne tri roky bude stagnovať,“ priblížilo združenie.
Štát podľa združenia roky ignoroval obnovu verejných budov, investičný dlh v tejto oblasti narastá, podmienky pre občanov sú nedôstojné. Cez obnovu budov vieme pritom podľa Robla znižovať výdavky na energie. Investície do obnovy by mali navyše podporovať ekonomiku a zamestnanosť, pričom každých 100 miliónov eur investovaných do obnovy vygeneruje podľa odborníkov štátu približne 30 miliónov eur späť cez dane a odvody.
Budovy pre budúcnosť navrhujú revíziu Operačného programu Slovensko, v rámci ktorej by bolo zabezpečené financovanie programov obnovy verejných budov na úrovni aspoň 270 miliónov eur ročne z verejných zdrojov. V zákone o energetickej efektívnosť odborníci navrhujú zakotviť rámec pre širšie využívanie garantovaných energetických služieb. Zároveň navrhujú uvoľnenie dodatočných zdrojov z Modernizačného fondu či stanovanie Národného plánu obnovy budov.
Odborníci v tejto súvislosti oslovili Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Ministerstvo hospodárstva SR, Ministerstvo životného prostredia SR či Ministerstvo dopravy SR. „Sme presvedčení, že obnova verejných budov si zaslúži stať sa jednou z priorít vlády. Len tak sa tieto budovy môžu stať oporou občanov aj štátu, a nie ich slabým miestom,“ uzavrelo združenie Budovy pre budúcnosť.
Obnova verejných budov ako príležitosť pre fiškálnu zodpovednosť a rozvoj regiónov je spoločná výzva odborníkov, miest, obcí a krajov smerom k štyrom rezortom vlády SR. Súčasťou tlačovej konferencie boli aj zástupcovia Samosprávnych krajov Slovenska (SK8), Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) a Únie miest Slovenska (ÚMS).
