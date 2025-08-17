< sekcia Ekonomika
Odborníci: Banky znižujú úroky, môže to byť vhodný čas na kúpu bývania
Maklérska spoločnosť priblížila, že kým donedávna boli úrokové sadzby hypoték nad úrovňou 4 %, aktuálne už banky úroky znižujú a hovoria o možnom návrate k 3 %.
Autor TASR
Bratislava 17. augusta (TASR) - Banky znižujú úrokové sadzby a čoraz viac sa hovorí o možnom návrate k 3 %. Podľa odborníkov by to mohol byť vhodný čas pre tých, ktorí uvažujú o kúpe vlastného bývania. Upozornili, že pri rozhodovaní o úvere netreba čakať len na zníženie úrokov, zohľadniť treba aj vývoj cien nehnuteľnosti. Informovala o tom spoločnosť Universal maklérsky dom.
„Ak čakáte na ďalšie zníženie sadzieb, môže sa stať, že medzičasom ceny nehnuteľností vzrastú natoľko, že úspora na úrokoch bude nižšia než nárast kúpnej ceny. V konečnom dôsledku tak môže byť odklad rozhodnutia finančne nevýhodný,“ uviedla Zuzana Pašková, odborná garantka pre retailové a korporátne úvery v spoločnosti Universal maklérsky dom. Pripomenula však, že hypotéka je dlhodobý záväzok, preto je nevyhnutné zvážiť všetky riziká a pozrieť sa na celkovú finančnú situáciu.
Doplnila, že na dopyt po nehnuteľnostiach a ich ceny majú vplyv i demografické zmeny. Demografické trendy naznačujú presun obyvateľstva z ekonomicky slabších regiónov Slovenska do krajských miest či hlavného mesta. Súčasne pokračuje odlev mladšej generácie do zahraničia.
Maklérska spoločnosť priblížila, že kým donedávna boli úrokové sadzby hypoték nad úrovňou 4 %, aktuálne už banky úroky znižujú a hovoria o možnom návrate k 3 %. „Vidíme postupné uvoľňovanie úrokových podmienok. Niektoré banky už dnes ponúkajú 3-ročné fixácie pod 3,5 %. Trh je oveľa dynamickejší než pred rokom,“ priblížila situáciu Pašková.
Doplnila, že je to výsledkom zníženia základnej sadzby Európskej centrálnej banky (ECB), prispel k tomu aj pokles rizikovej prirážky štátnych dlhopisov SR a stabilizácia inflácie v eurozóne. Najvýraznejší pokles úrokov je podľa Paškovej badateľný najmä pri úveroch s krátkou fixáciou.
Na realitný trh sa podľa maklérskej spoločnosti opäť vracia generácia mladých kupujúcich, ktorých v minulosti odradili vysoké úrokové sadzby. Mladí do 35 rokov podľa spoločnosti aktuálne tvoria približne polovicu nových žiadateľov o hypotekárne úvery. Makléri pripomenuli, že podľa údajov bánk bol objem nových hypoték za prvý kvartál 2025 1,3 miliardy eur, čo je medziročný nárast o 53 %. Refinancovanie rástlo ešte výraznejšie.
„Pokles úrokových sadzieb vytvára priaznivé podmienky aj pre tých, ktorí museli svoje plány na vlastné bývanie odložiť. Práve teraz je vhodný čas začať o tejto možnosti reálne uvažovať a už v blízkej budúcnosti premeniť svoje sny o vlastnom bývaní na realitu,“ zhodnotila Pašková.
„Ak čakáte na ďalšie zníženie sadzieb, môže sa stať, že medzičasom ceny nehnuteľností vzrastú natoľko, že úspora na úrokoch bude nižšia než nárast kúpnej ceny. V konečnom dôsledku tak môže byť odklad rozhodnutia finančne nevýhodný,“ uviedla Zuzana Pašková, odborná garantka pre retailové a korporátne úvery v spoločnosti Universal maklérsky dom. Pripomenula však, že hypotéka je dlhodobý záväzok, preto je nevyhnutné zvážiť všetky riziká a pozrieť sa na celkovú finančnú situáciu.
Doplnila, že na dopyt po nehnuteľnostiach a ich ceny majú vplyv i demografické zmeny. Demografické trendy naznačujú presun obyvateľstva z ekonomicky slabších regiónov Slovenska do krajských miest či hlavného mesta. Súčasne pokračuje odlev mladšej generácie do zahraničia.
Maklérska spoločnosť priblížila, že kým donedávna boli úrokové sadzby hypoték nad úrovňou 4 %, aktuálne už banky úroky znižujú a hovoria o možnom návrate k 3 %. „Vidíme postupné uvoľňovanie úrokových podmienok. Niektoré banky už dnes ponúkajú 3-ročné fixácie pod 3,5 %. Trh je oveľa dynamickejší než pred rokom,“ priblížila situáciu Pašková.
Doplnila, že je to výsledkom zníženia základnej sadzby Európskej centrálnej banky (ECB), prispel k tomu aj pokles rizikovej prirážky štátnych dlhopisov SR a stabilizácia inflácie v eurozóne. Najvýraznejší pokles úrokov je podľa Paškovej badateľný najmä pri úveroch s krátkou fixáciou.
Na realitný trh sa podľa maklérskej spoločnosti opäť vracia generácia mladých kupujúcich, ktorých v minulosti odradili vysoké úrokové sadzby. Mladí do 35 rokov podľa spoločnosti aktuálne tvoria približne polovicu nových žiadateľov o hypotekárne úvery. Makléri pripomenuli, že podľa údajov bánk bol objem nových hypoték za prvý kvartál 2025 1,3 miliardy eur, čo je medziročný nárast o 53 %. Refinancovanie rástlo ešte výraznejšie.
„Pokles úrokových sadzieb vytvára priaznivé podmienky aj pre tých, ktorí museli svoje plány na vlastné bývanie odložiť. Práve teraz je vhodný čas začať o tejto možnosti reálne uvažovať a už v blízkej budúcnosti premeniť svoje sny o vlastnom bývaní na realitu,“ zhodnotila Pašková.