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Odborníci budú riešiť znižovanie administratívnej záťaže v EÚ

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Eurokomisár pre hospodárstvo Dombrovskis v správe spresnil, že vypočutím si odborníkov a zainteresovaných strán EK môže vybudovať efektívnejší a konkurencieschopnejší jednotný trh pre všetkých.

Autor TASR
Brusel 4. júna (TASR) - Európska komisia (EK) vo štvrtok oznámila spustenie platformy pre zjednodušenie - vytváranie expertnej skupinu na vysokej úrovni, ktorá bude pracovať na zjednodušovaní a znižovaní administratívnej záťaže v prospech podnikov, ľudí a verejnej správy. Informuje o tom bruselský spravodajca TASR.

Podľa správy EK nová platforma prispeje k hodnoteniu doterajšieho pokroku dosiahnutého v úsilí o zjednodušenie pravidiel a pomôže identifikovať vznikajúce priority a potreby, čím poskytne nový impulz širšiemu programu EÚ pre zjednodušenie. Cieľom je, aby experti v rámci platformy pomohli EK identifikovať, kde sú pravidlá EÚ v praxi príliš zložité a ako ich možno zjednodušiť pre ľudí, podniky a administratívu. Platforma spojí národné, regionálne a miestne orgány členských štátov, Výbor regiónov s podporou siete regionálnych centier, Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) a cezeň sociálnych partnerov, tiež malé a veľké podniky, spotrebiteľské a environmentálne organizácie a mimovládne organizácie.

Eurokomisár pre hospodárstvo a produktivitu, implementáciu a zjednodušenie Valdis Dombrovskis v správe pre médiá spresnil, že vypočutím si odborníkov a zainteresovaných strán EK môže vybudovať efektívnejší a konkurencieschopnejší jednotný trh pre všetkých. „Zjednodušenie a zníženie záťaže nie sú len administratívne ciele - sú nevyhnutné pre to, aby EÚ lepšie fungovala pre občanov, podniky aj verejnú správu. Vo svete rýchlych zmien musia byť naše pravidlá flexibilné, jasné a vhodné na daný účel. Táto platforma pomôže znížiť byrokraciu, zefektívniť procesy a zabezpečiť, aby legislatíva EÚ plnila svoje sľuby bez zbytočnej zložitosti,“ vysvetlil Dombrovskis.

Podľa jeho slov v čase hlbokých globálnych zmien je efektívny a účinný regulačný rámec nevyhnutný pre konkurencieschopnosť EÚ. Jednoduchšie, lepšie navrhnuté a ľahšie implementovateľné pravidlá pomôžu uvoľniť hospodársky potenciál a podporia dynamickejší a integrovanejší jednotný trh.

Výzva na predkladanie žiadostí o výber odborníkov do platformy pre zjednodušenie, ktorí zastupujú spoločný záujem zainteresovaných strán v rôznych oblastiach politiky, bola zverejnená online. Záujemcovia môžu predložiť svoje žiadosti o účasť na sekretariáte platformy pre zjednodušenie. Žiadosti je možné predkladať do 10. júla 2026.





(spravodajca TASR Jaromír Novak)
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