Odborníci chcú od novej vlády zlepšenia v sociálnych službách

Bratislava 19. februára (TASR) – Odborníci zo sféry sociálnych služieb sa zhodli na desiatich odporúčaniach pre novú vládu, ktorá vzíde z blížiacich sa parlamentných volieb. Informovala o tom v stredu prezidentka Asociácie odborných pracovníkov v sociálnych službách (AOPSS) Mária Kovaľová.



Medzi odporúčaniami je napríklad zriadenie Fondu odkázanosti, kam by prispieval štát, samosprávy, ale aj zdravotné poisťovne minimálne 150 miliónmi eur ročne. Celkovo šesť organizácií z oblasti sociálnych služieb žiada aj nový zákon o sociálnych službách a zákon o dlhodobej starostlivosti, viac verejných zdrojov na dlhodobú starostlivosť či prijatie súboru opatrení, ktoré majú predísť odchodu opatrovateliek a iných pracovníkov v sociálnych službách do zahraničia.



V odporúčaniach poukazujú odborníci aj na potrebu plánovania a zabezpečenia zdrojov vzhľadom na demografický vývoj, požadujú tiež zjednotenie posudkovej činnosti a reálne nastavenie financovania krízovej intervencie. Apelujú na budúcu novú vládu, aby upravila kompetencie samospráv v sociálnych službách a garantovala ich podiel na financovaní z finančného príspevku na prevádzku. Žiadajú aj spravodlivú a efektívnu kontrolu kvality služieb.



Podľa Kovaľovej by sa mala nová vláda začať zaoberať potrebou zvýšenia ľudských zdrojov do oblasti sociálnych služieb a zlepšovaním podmienok existujúcich pracovníkov. "Je nutné posilniť aj právnu ochranu zamestnancov v sociálnych službách, lebo z dôvodu zvyšujúcich sa nárokov na administratívu a výkazníctvo, ale aj z dôvodu neodborných monitoringov a povrchných kontrol nám začínajú zo sociálnych služieb odchádzať nielen opatrovateľky a sociálni pracovníci, ale aj manažéri," vysvetlila.



Na nedostatok opatrovateliek upozorňuje aj zástupkyňa Komory opatrovateliek Slovenska (KOS) Dana Grafiková. Motiváciou k návratu opatrovateliek zo zahraničia späť na Slovensko je podľa nej zvýšenie miezd, a to minimálne o 300 eur, úprava prídavkov na dieťa, ako aj zavedenie daňových a zdravotných bonusov pre pomáhajúce profesie.



K odporúčaniam pre novú vládu sa okrem AOPSS a KOS prihlásili aj Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb SR, Slovenská katolícka charita, Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku a Asociácia manažérov a audítorov kvality sociálnych služieb. Iniciátori však oslovujú aj ďalšie organizácie pôsobiace v oblasti poskytovania sociálnych služieb.