Odborníci: Cudzinci sa stávajú stabilnou súčasťou pracovného trhu v SR
Autor TASR
Bratislava 3. novembra (TASR) - Cudzinci už nie sú len dočasnou výpomocou pre firmy, ale stávajú sa stabilnou súčasťou slovenského pracovného trhu. Na Slovensku ich bolo v septembri tohto roka zamestnaných viac ako 135.000, čo predstavuje takmer sedem percent pracovnej sily. Podiel zahraničných pracovníkov stúpa najmä v priemysle, logistike a službách, no pribúdajú aj vysokokvalifikované profesie. Zhodnotili to odborníci z personálnej agentúry Grafton Recruitment a GiGroup.
Približne dve tretiny cudzincov pochádzajú z tretích krajín, pričom najsilnejšou skupinou sú Ukrajinci s 50.000 pracovníkmi. Ďalej nasledujú Srbi, Indovia, Česi a Rumuni. Výrazne rastie najmä počet Indov, počas tohto roka sa takmer strojnásobil a v mnohých fabrikách tvoria významnú časť produkčných tímov. Preto rastie aj dôležitosť adaptácie zahraničných pracovníkov.
Na slovenskom trhu práce pretrváva podľa odborníkov nedostatok kandidátov, najmä na operatívnych a technických pozíciách, preto bude význam náboru zo zahraničia rásť. „Bez cudzincov sa však do budúcna nezaobíde nielen Slovensko, ale celá Európa. Nepriaznivú demografiu - nízku pôrodnosť a starnutie populácie - totiž nevieme zvrátiť v horizonte niekoľkých rokov,“ doplnil riaditeľ personálnej agentúry Martin Malo.
Zatiaľ čo sa Slovensko približuje k sedempercentnému podielu zahraničných pracovníkov, tak v Česku tvoria cudzinci viac ako 15 % všetkých zamestnancov. Český trh je pre cudzincov podľa odborníkov atraktívnejší nielen pre vyššie mzdy, ale aj z dôvodu efektívnejších vízových režimov a cielených vládnych programov na nábor z tretích krajín. Pri nábore zahraničných pracovníkov je preto kľúčová digitalizácia procesov, odstránenie byrokracie, ale aj samotná adaptácia, teda ako rýchlo a bezpečne sa cudzinci zorientujú v práci, porozumejú očakávaniam a zapoja sa do tímu. To je však čoraz náročnejšie, keďže na Slovensko prichádzajú častejšie ľudia z kultúrne vzdialenejších krajín s iným jazykom, zvyklosťami a pracovnými štandardami.
Okrem cudzincov je dôležité, aby firmy adaptovali aj súčasných zamestnancov a vysvetlili im kultúrne rozdiely zahraničných pracovníkov či vytvorili priestor na vzájomné pochopenie. Malo zhodnotil, že takto nastavená adaptácia znižuje fluktuáciu, predchádza konfliktom, ale tiež stabilizuje výkon tímov. Slovensko sa môže podľa odborníkov v najbližších rokoch priblížiť k 15 % podielu zahraničnej pracovnej sily, tempo rastu však bude závisieť od zrýchlenia povoľovacích procesov a systematickej integrácie pracovníkov do domáceho prostredia.
