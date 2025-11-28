< sekcia Ekonomika
Odborníci diskutovali o finančných nástrojoch, SR zastupoval SIH

Autor TASR
Bratislava 28. novembra (TASR) - Diskusia o tom, ako finančné nástroje posilňujú hospodársku odolnosť a podporujú inovácie, bola hlavnou témou konferencie FI Campus 2025, ktorú organizovali Európska komisia (EK) a Európska investičná banka (EIB) tento týždeň v Bruseli. Podujatie zároveň pripomenulo 10 rokov platformy fi-compass, európskej iniciatívy poskytujúcej poradenstvo v oblasti finančných nástrojov. Informovali o tom v piatok mediálni zástupcovia Slovak Investment Holding (SIH).
„Naša účasť na FI Campus 2025 podčiarkuje význam finančných nástrojov pri podpore stability a inovácií v európskom hospodárstve,“ zhodnotil CIO a podpredseda predstavenstva SIH Peter Dittrich, ktorý zastupoval holding na hlavnom otváracom paneli konferencie.
Účastníci diskusie priblížili rôznorodé príklady z celej Európy, od rýchleho zavedenia finančných nástrojov v Chorvátsku, cez rastúci ekosystém rizikového kapitálu v Berlíne, až po mikrofinancovanie pre zraniteľné skupiny či flexibilné a agilné reakcie počas kríz.
SIH v diskusii predstavil aj príklad zo slovenskej praxe - program SIH Antikorona záruka, neskôr SIH Antikrízová záruka (SIHAZ), ktorý bol rýchlou reakciou na pandémiu COVID-19. Program umožnil bankám pokračovať v poskytovaní úverov malým a stredným podnikom za podmienky zachovania zamestnanosti. Cieľom bolo zabezpečiť likviditu podnikov a ochrániť pracovné miesta. Celkovo bolo v rámci nástroja SIHAZ bankami poskytnutých viac ako 14.500 úverov v celkovej sume vyše 1,7 miliardy eur.
„Správne nastavené finančné nástroje dokážu rýchlo mobilizovať kapitál, posilniť hospodársku odolnosť a podporiť ekonomiku v náročných časoch, pričom konkrétne kroky vedú k skutočnému dopadu. FI Campus opäť potvrdil, že európska spolupráca má zmysel a prináša hmatateľné výsledky,“ doplnil Dittrich.
