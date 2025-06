Odborníci: Dovolenkujúci by si mali dávať pozor pri výmene meny

Bratislava 3. júna (TASR) - Podvody pri výmene mien, skryté poplatky či krádež údajov, aj s týmito situáciami sa môžu ľudia na dovolenke stretnúť. Slováci by mali byť preto pri cestovaní obozretnejší a zabezpečiť si financie pred nepredvídateľnými situáciami. Upozornili na to odborníci zo spoločnosti XTB.



Na vymieňanie peňazí by mali využiť cestujúci dôveryhodné a legálne pôsobiace banky či zmenárne. Pozor by si mali dať najmä na vymieňanie financií do inej meny na letiskách alebo v neoficiálnych zmenárňach, ktoré lákajú na „výhodné“ kurzy, avšak v skutočnosti majú dodatočné poplatky. Najistejšie je vybrať si malú hotovosť v cudzej menej ešte na Slovensku v banke. Pri bankomatoch by mali byť ľudia pozornejší, tieto miesta môžu totiž využiť zlodeji na krádež peňaženky alebo kabelky. Karty a doklady po výbere hotovosti netreba držať dlho v ruke, aby nelákali potenciálnych zlodejov.



Pri používaní bankomatu sa tiež oplatí skontrolovať, či zariadenie vyzerá neporušene a neobsahuje žiadne dodatočné prvky, ako sú nadstavce alebo minikamery. Odborníci odporúčajú používať bankomaty na bezpečných a dobre osvetlených miestach, prípadne si nastaviť denný limit výberu hotovosti. Ešte pred použitím platobnej karty v zahraničí by si mali ľudia overiť, aký poplatok si slovenská banka účtuje za výber hotovosti v danej krajine, pri prevode meny alebo vyšších platbách.



Platobnú kartu nie je dobré dávať ani tretím osobám či zapísať si PIN kód na papier a nosiť ho so sebou. Rovnako kartu netreba spúšťať z očí, keďže nie všade fungujú bezkontaktné platby. Pred cestou do zahraničia by mali Slováci v rámci prevencie znížiť denný limit transakcií a aktivovať si notifikácie o platbách. Okrem peňazí je dôležité si chrániť aj osobné údaje a nenechávať občiansky preukaz alebo pas ako zálohu napríklad v požičovni áut. Poskytnúť údaje pri registrácii v hoteli je však v poriadku, keďže ide o štandardný postup v mnohých krajinách. Osobné údaje by však nemali ľudia hocikde zdieľať, pretože podvodníci ich môžu využiť na prenájom áut, čerpanie pôžičiek či uzatváranie podvodných zmlúv. V prípade straty dokladov je potrebné ich čo najskôr zablokovať.



Dávať si pozor treba aj na nezabezpečené Wi-Fi siete v kaviarňach alebo hoteloch, ktoré môžu byť ľahkým cieľom pre kyberzločincov. V prípade, že takéto siete ľudia využívajú, tak by sa mali obmedziť na prezeranie spravodajských stránok alebo predpovedí počasia. Naopak, vyhnúť by sa mali prihlasovaniu do služieb, ako je internetové bankovníctvo či sociálne siete a neklikať ani na podozrivé odkazy. Dovolenkový oddych je ideálnym momentom aj pre vreckových zlodejov, preto podľa odborníkov netreba nechávať cenné veci ako telefón, notebook a peňaženku na viditeľných miestach, napríklad v aute či na stole v kaviarni. Jednou z možností je odložiť si cenné veci do hotelového trezoru.