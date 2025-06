Odborníci: EÚ je takmer úplne závislá od amerických cloudových služieb

Brusel 23. júna (TASR) - Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa môže na pozadí rozpútanej obchodnej vojny odpojiť Európu od internetu, keďže Európska únia je (EÚ) je takmer úplne závislá od amerických cloudových služieb, napísal v pondelok portál Politico s odvolaním sa na expertov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.



„Myšlienka, že by Trump mohol nariadiť odpojenie internetu alebo urobiť niečo iné, čo by vážne poškodilo hospodárske záujmy EÚ, už nie je taká nepravdepodobná, ako sa mohla zdať pred šiestimi mesiacmi,“ uviedol pre Politico Zach Meyers, riaditeľ výskumu v bruselskom think tanku Centrum pre reguláciu v Európe (CERRE). Európske internetové spoločnosti mali na nezdravú závislosť od USA upozorňovať už skôr, povedal Alexander Windbichler, riaditeľ rakúskeho poskytovateľa cloudových služieb Anexia. Cloudový priemysel v EÚ sa príliš dlho vyhýbal lobovaniu za svoje záujmy, dodal.



Cloud computing umožňuje využívať počítačové služby, ako sú úložný priestor, programy alebo výpočtový výkon, prostredníctvom internetu bez toho, aby zákazníci museli vlastniť alebo sami prevádzkovať potrebný hardvér alebo softvér. Namiesto toho poskytovateľ sprístupňuje tieto služby vo veľkých dátových centrách a podľa potreby je možné k nim pristupovať a platiť za ne cez internet.



Americkí poskytovatelia cloudových služieb získali viac ako dve tretiny európskeho trhu. Spojené štáty majú pred EÚ veľký náskok aj v oblasti vývoja umelej inteligencie (AI), zatiaľ čo podiel Únie na globálnom trhu s mikroprocesormi klesol približne na 10 %.