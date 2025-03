Odborníci: Firmy budú tento rok prvýkrát platiť minimálnu daň

Bratislava 12. marca (TASR) - Pri tohtoročnom podávaní daňových priznaní za rok 2024 musia firmy zohľadniť už aj minimálnu daň. Jej výška je v rozpätí od 340 eur do 3840 eur, pričom závisí od výšky zdaniteľných príjmov, ktoré daňovník za zdaňovacie obdobie dosiahol. Platiť ju budú musieť aj firmy, ktoré sú v strate. Poukázala na to špecialistka pre PR a internú komunikáciu Slovenskej komory daňových poradcov (SKDP) Martina Rybanská.



Právnické osoby, ktoré dosiahli zdaniteľné výnosy neprevyšujúce 50.000 eur, zaplatia minimálnu daň 340 eur. Firmy s príjmami od 50.000 do 250.000 eur budú platiť na daniach najmenej 960 eur a pri výnosoch od 250.000 eur do 500.000 eur minimálne 1920 eur. Najvyššia suma 3840 eur sa vzťahuje na daňovníkov s výnosmi nad 500.000 eur. Za zdaňovacie obdobie kratšie ako 12 bezprostredne po sebe nasledujúcich mesiacov sa výška minimálnej dane vypočíta pomerne podľa počtu kalendárnych mesiacov zdaňovacieho obdobia.



"Túto daň musí po novom zaplatiť takmer každá právnická osoba po odpočítaní príslušných úľav na dani, a to za každé zdaňovacie obdobie, za ktoré daňová povinnosť vypočítaná v daňovom priznaní bude nižšia ako výška minimálnej dane, ktorá je stanovená pre jednotlivé právnické osoby odlišne, alebo vykázal daňovú stratu. Platiť ju tak musia aj firmy, ak nevykonávajú žiadnu činnosť, alebo sú v strate," priblížil daňový poradca z SKDP Rastislav Forgáč. Právnické osoby musia podať daňové priznanie v tradičnom termíne do konca marca a daň v tejto lehote aj uhradiť. V prípade predĺženia lehoty na podanie daňového priznania sa predlžuje aj lehota na zaplatenie dane.



Minimálna daň sa nevzťahuje na fyzické osoby, teda zamestnancov, živnostníkov a ďalšie samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO). Nebudú ju tiež platiť novovzniknuté podniky, ktoré podávajú daňové priznanie prvýkrát. "Netýka sa to ale tých podnikov, ktoré sú právnym nástupcom firiem zrušených bez likvidácie," upozornil Forgáč.



Nevzťahuje sa tiež na občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie, politické strany, záujmové združenia, či chránené dielne a pracoviská. "Minimálna daň sa znižuje na polovicu v prípade firiem, ktoré zamestnávajú ľudí so zdravotným postihnutím, pričom však musia títo zamestnanci tvoriť najmenej 20 % z priemerného evidenčného počtu zamestnancov," doplnil Forgáč.