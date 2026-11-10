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Odborníci hľadajú riešenia pre pracovníkov v dlhodobej starostlivosti
Fórum je určené zriaďovateľom, konateľom, riaditeľom, ekonómom, vedúcim pracovníkom a odbornej verejnosti.
Autor TASR
Vysoké Tatry 10. novembra (TASR) - Vo Vysokých Tatrách sa v utorok začína dvojdňové medzinárodné fórum pod názvom „Pracovná sila v dlhodobej starostlivosti (LTC): Európske výzvy a riešenia“. Projektový a PR manažér Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb (APSS) v SR Simon Ghannam informoval, že jeho výstupom bude spoločná výzva EAN (Európska sieť pre oblasť starnutia) pre Európsku komisiu (EK) a členské štáty Európskej únie (EÚ) s cieľom riešiť nedostatok personálu v oblasti sociálnych služieb.
Fórum je určené zriaďovateľom, konateľom, riaditeľom, ekonómom, vedúcim pracovníkom a odbornej verejnosti. Jeho hlavným cieľom a ústrednou myšlienkou je adekvátne reagovať na kritický nedostatok a vysokú fluktuáciu pracovníkov v sektore dlhodobej starostlivosti na slovenskej aj na celoeurópskej úrovni. Podujatie hľadá konkrétne stratégie a praktické riešenia na stabilizáciu a podporu zamestnancov, odhaľuje motivácie nastupujúcich generácií a zaoberá sa témami, ako riadená migrácia či medzinárodná spolupráca. Významným míľnikom je aj diskusia o chystanej reforme financovania sociálnych služieb od roku 2027 a presadzovanie spoločných európskych východísk prostredníctvom Spoločnej výzvy EAN adresovanej EK.
Program fóra odštartoval v utorok, pričom jeho témami sú napríklad stratégia stabilizácie zdravotníckych pracovníkov v SR, nedostatok a fluktuácia pracovnej sily či vnímanie tejto problematiky zo strany EK a prezentácia skúseností z vybraných krajín EÚ, ako Rakúsko, Malta či Lotyšsko. Súčasťou podujatia je aj panelová diskusia, odborné prednášky a štúdie o budúcnosti pracovníkov v LTC, inováciách pre dlhodobú starostlivosť v miestnych komunitách či riadenej migrácii ako politike pracovnej sily. Prezentovať sa tiež budú výsledky česko-slovenskej štúdie o pracovných motiváciách generácie Z či náborová stratégia a personálna akadémia.
V stredu 11. novembra vystúpi na fóre aj minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD). Pripravená je tiež prezentácia k financovaniu ambulantných a terénnych služieb od 1. januára 2027 a novým pravidlám Služieb vo verejnom záujme a pripomienky APSS k vyhláške.
Fórum je určené zriaďovateľom, konateľom, riaditeľom, ekonómom, vedúcim pracovníkom a odbornej verejnosti. Jeho hlavným cieľom a ústrednou myšlienkou je adekvátne reagovať na kritický nedostatok a vysokú fluktuáciu pracovníkov v sektore dlhodobej starostlivosti na slovenskej aj na celoeurópskej úrovni. Podujatie hľadá konkrétne stratégie a praktické riešenia na stabilizáciu a podporu zamestnancov, odhaľuje motivácie nastupujúcich generácií a zaoberá sa témami, ako riadená migrácia či medzinárodná spolupráca. Významným míľnikom je aj diskusia o chystanej reforme financovania sociálnych služieb od roku 2027 a presadzovanie spoločných európskych východísk prostredníctvom Spoločnej výzvy EAN adresovanej EK.
Program fóra odštartoval v utorok, pričom jeho témami sú napríklad stratégia stabilizácie zdravotníckych pracovníkov v SR, nedostatok a fluktuácia pracovnej sily či vnímanie tejto problematiky zo strany EK a prezentácia skúseností z vybraných krajín EÚ, ako Rakúsko, Malta či Lotyšsko. Súčasťou podujatia je aj panelová diskusia, odborné prednášky a štúdie o budúcnosti pracovníkov v LTC, inováciách pre dlhodobú starostlivosť v miestnych komunitách či riadenej migrácii ako politike pracovnej sily. Prezentovať sa tiež budú výsledky česko-slovenskej štúdie o pracovných motiváciách generácie Z či náborová stratégia a personálna akadémia.
V stredu 11. novembra vystúpi na fóre aj minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD). Pripravená je tiež prezentácia k financovaniu ambulantných a terénnych služieb od 1. januára 2027 a novým pravidlám Služieb vo verejnom záujme a pripomienky APSS k vyhláške.