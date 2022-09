Odborníci: Investičnú stratégiu v 2. dôchodkovom pilieri treba opraviť

Bratislava 19. septembra (TASR) - Predvolenú investičnú stratégiu v 2. dôchodkovom pilieri treba opraviť. Zhodli sa na tom v pondelok odborníci na sociálnu oblasť na diskusnom stretnutí s novinármi, ktoré zorganizovala strana SaS. Vládnou novelou zákona o starobnom dôchodkovom sporení by sa Národná rada (SR) SR mala zaoberať na najbližšej schôdzi.



"Nie je nutné v druhom pilieri opravovať veľa. Stačí opraviť predvolenú investičnú stratégiu. Samozrejme, musí sa okolo nej vyriešiť veľa ďalších problémov, ktoré novela prináša. Osobne si myslím, že tak ako novelu navrhlo ministerstvo práce, aj ako ju navonok prezentuje minister práce Milan Krajniak (Sme rodina), je navrhnutá dobre," povedal Ján Šebo z Úradu vlády SR.



"To, o čom sa musíme baviť, je strach z toho, že by sme nemali presúvať úspory ľudí starších ako 54 rokov. Je preto nutné si vydebatovať, či by sme nemali navrhnúť niečo ako predvolenú stratégiu a okolo nej nejaké pásmo," poznamenal Šebo s tým, že by to vyriešilo aj strach ľudí z akcií, aj z toho, že keď dostanú za úspory dlhopisy, dostanú nízke dôchodky.



Podľa Ivana Švejnu, riaditeľa Asociácie dôchodkových správcovských spoločností (ADSS), sa do predvolenej stratégie presúvajú ľudia, ktorí tam presunutí byť nemusia. "Nejakých 400.000 ľudí, ktorí urobili svoje rozhodnutie podľa najlepšieho vedomia a svedomia, chcú novelou presúvať do predvolenej stratégie," upozornil riaditeľ ADSS.



Problémom 2. piliera je podľa Švejnu fatálna chyba z roku 2013 u tzv. pasívnych dôchodkových sporiteľov. "Tí, ktorí sú aktívni sporitelia, ktorí urobili nejaké rozhodnutie, sú veľmi spokojní. Problém je s tými pasívnymi sporiteľmi, ktorí boli v minulosti administratívne presunutí. Treba urobiť presun pasívnych sporiteľov do iných fondov," uviedol Švejna.



ADSS nie je podľa neho ani proti návrhu ministerstva práce, aby sa znižovali poplatky pre správcovské spoločnosti. "Nesúhlasíme so štruktúrou poplatkov, ktorá sa zásadne mení. Doteraz bola aj odmena za výkon pri správe, teraz to chcú zrušiť," doplnil. Zmenu spôsobu odplaty za správu treba podľa neho rozložiť v čase.



Novela zákona o starobnom dôchodkovom sporení by starším sporiteľom mohla podľa poslanca NR SR Petra Cmoreja (SaS) dôchodkové úspory zmenšovať. "Ak boli úspory 54-ročného sporiteľa v roku 2013 presunuté do dlhopisov, tak v čase, keď si má zakúpiť doživotný dôchodok, bude mať úspory uložené v dlhopisových fondoch 29 rokov," upozornil Cmorej.



Dlhopisy podľa neho čaká záporné zhodnotenie, respektíve určite nebude reálne kladné. "Po započítaní inflácie budú dôchodkové úspory zmenšovať svoju hodnotu. Je teda na 100 percent isté, že takíto sporitelia, keď odídu do dôchodku, budú mať nižší dôchodok, ako keby v 2. pilieri nikdy neboli. Je to len vďaka tomu, že sú vyňatí z presunu do akciových fondov," dodal Cmorej.