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Odborníci: Každé víno z úrody nemôže mať označenie Mladé víno 2026
Aby mohlo víno niesť označenie „Mladé víno 2026“, musí podľa ŠVPS spĺňať niekoľko podmienok.
Autor TASR
Bratislava 15. novembra (TASR) - Na trhu sa od 2. novembra možno stretnúť s označením Mladé víno 2026. Nie každé víno z tohtoročnej úrody však môže niesť toto označenie. Jeho používanie má svoje pravidlá, ktoré upravuje zákon o vinohradníctve a vinárstve. Upozornila na to Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR.
Aby mohlo víno niesť označenie „Mladé víno 2026“, musí podľa ŠVPS spĺňať niekoľko podmienok. „Musí mať chránené označenie pôvodu (CHOP), hrozno musí pochádzať z úrody roku 2026 a víno musí byť naplnené do spotrebiteľského balenia najneskôr do 31. decembra 2026. Na trh sa môže uvádzať najskôr v prvý novembrový pondelok roka zberu, v tomto prípade od 2. novembra 2026,“ spresnili veterinári.
ŠVPS upozornila, že označenie „Mladé víno“ je tradičným pojmom, ktorý je viazaný na vína s CHOP. „Víno musí spĺňať podmienky chráneného označenia pôvodu, prejsť príslušnou certifikáciou a musí spĺňať časové podmienky plnenia a uvedenia na trh,“ vysvetlila veterinárna správa.
Ak víno nespĺňa podmienky na používanie označenia „Mladé víno“, neznamená to, že ho vinárstvo nemôže predstaviť zákazníkom ako novinku. „Môže použiť napríklad označenie - Víno ročníka 2026, Nový ročník 2026, Prvé víno z úrody 2026, Fresh vintage 2026 či Ochutnajte ročník 2026,“ dodala veterinárna a potravinová správa.
Aby mohlo víno niesť označenie „Mladé víno 2026“, musí podľa ŠVPS spĺňať niekoľko podmienok. „Musí mať chránené označenie pôvodu (CHOP), hrozno musí pochádzať z úrody roku 2026 a víno musí byť naplnené do spotrebiteľského balenia najneskôr do 31. decembra 2026. Na trh sa môže uvádzať najskôr v prvý novembrový pondelok roka zberu, v tomto prípade od 2. novembra 2026,“ spresnili veterinári.
ŠVPS upozornila, že označenie „Mladé víno“ je tradičným pojmom, ktorý je viazaný na vína s CHOP. „Víno musí spĺňať podmienky chráneného označenia pôvodu, prejsť príslušnou certifikáciou a musí spĺňať časové podmienky plnenia a uvedenia na trh,“ vysvetlila veterinárna správa.
Ak víno nespĺňa podmienky na používanie označenia „Mladé víno“, neznamená to, že ho vinárstvo nemôže predstaviť zákazníkom ako novinku. „Môže použiť napríklad označenie - Víno ročníka 2026, Nový ročník 2026, Prvé víno z úrody 2026, Fresh vintage 2026 či Ochutnajte ročník 2026,“ dodala veterinárna a potravinová správa.