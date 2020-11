Odborníci: Kybernetických útokov počas pandémie výrazne pribudlo

Bratislava 20. novembra (TASR) – Kybernetických útokov počas pandémie nového koronavírusu výrazne pribudlo, upozornili na to odborníci zo spoločnosti KPMG. Z ich prieskumu vyplynulo, že na 83 % útokov počas prvej vlny pandémie využili útočníci podvodné e-maily, v ktorých sa snažili od užívateľov vylákať osobné údaje alebo heslá.



"Približne 12,7 miliardy eur týždenne navyše oproti štandardným výdavkom minuli firmy vo svete na informačno-komunikačné technológie, aby umožnili svojim zamestnancom bezpečnú prácu z domu počas pandémie ochorenia COVID-19," vyčíslila spoločnosť s tým, že práve v čase pandémie zaznamenalo viac ako 40 % IT manažérov nárast incidentov súvisiacich s prácou na diaľku. "Zároveň 62 % kybernetických útokov využívalo škodlivý softvér, t. j. počítačové vírusy, čo naznačuje, že masívny prechod na prácu z domu zvýšil riziko ohrozenia systémov práve zo strany neopatrných zamestnancov," komentovali odborníci.



V tomto čase sa firmy snažili nájsť kvalifikovaných odborníkov na kybernetickú bezpečnosť. Zručnosti v tejto oblasti sa tak podľa spoločnosti stali najžiadanejšími technologickými znalosťami vo svete. "Na vrchol rebríčka ich zaradilo 35 % respondentov prieskumu. Je to prvýkrát za desať rokov, čo sa zručnosti súvisiace s IT bezpečnosťou umiestnili na poprednom mieste v zozname globálnych technologických zručností," dodali experti.



Z prieskumu tiež vyplynulo, že viac ako dve tretiny IT lídrov očakávajú v spoločnostiach, v ktorých pôsobia, výraznú transformáciu alebo úpravu súčasného obchodného modelu. Zhruba 38 % respondentov sa vyjadrilo, že ich podnikanie ovplyvnila zmena spôsobu komunikácie medzi nimi a zákazníkmi, pričom príkladom môže byť maloobchod, kde sa produkty k zákazníkom častejšie dostávali cez e-shopy.



Na druhej strane sa sedem percent firiem vyjadrilo, že ich čaká "tvrdý reset". Tieto spoločnosti sa zotavujú z trvalého zníženia dopytu, pričom im chýba kapitál na prekonanie recesie. Sem patria napríklad hotely.



"Najlepšie z krízy vyšli spoločnosti, ktoré stavajú na trvalej zmene v správaní sa spotrebiteľov počas éry ochorenia COVID-19. Ide napríklad o firmy z oblasti komunikačných technológií, ktoré ponúkajú nástroje digitálnej spolupráce, ako sú Zoom, MS Teams a Skype," vymenoval výkonný riaditeľ oddelenia poradenstva v oblasti rizík spoločnosti Pavol Adamec s tým, že firiem tohto typu je viac, ako by sa mohlo zdať. "Až 29 % zo všetkých firiem v prieskume z pandémie profituje," uzavrel Adamec.