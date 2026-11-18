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Odborníci: Na budúce výdavky je vhodné pripravovať sa
To, čo si dokáže človek odložiť a investovať, mu môže v budúcnosti pomôcť financovať jeho plány a zvládnuť aj väčšie životné výdavky.
Autor TASR
Bratislava 18. novembra (TASR) - Na budúce výdavky, vrátane dôchodku, sa oplatí myslieť s predstihom. To, čo si dokáže človek odložiť a investovať, mu môže v budúcnosti pomôcť financovať jeho plány a zvládnuť aj väčšie životné výdavky. Upozornili na to v stredu na stretnutí s novinármi odborníci na financie.
Prvým krokom z hľadiska osobných financií každej rodiny by malo byť vytvorenie rezervy na úrovni troch až šiestich mesačných platov. „Kto finančnú rezervu nemá, je veľmi citlivý na nepriazeň osudu, hocijaký výpadok príjmu alebo nečakaný výdavok ho dostane do ťažkej situácie. Nehovoríme, že investovať treba všetko, najprv sa treba na to pripraviť,“ vysvetlil predseda predstavenstva Tatra Asset Management (TAM) Marek Prokopec.
Vo chvíli, keď rodina má vytvorenú finančnú rezervu, je ďalším krokom tvorba úspor a ich investovanie. Pravidelne investovať sa pritom podľa neho dajú aj malé sumy. „V tom druhom kroku veľmi odporúčam, treba si tie úspory vedieť trochu rozdeliť, aby som sa o ne vedel dobre starať. Keď vieme, že sú to peniaze na penziu, tak ich treba úplne inak investovať ako peniaze, ktoré chceme o dva roky minúť na dovolenku alebo na auto,“ zdôraznil Prokopec.
Začať s investovaním malých súm je vhodné aj preto, aby sa človek naučil, ako sa investície vyvíjajú a ako pri tom zvládať svoje emócie, vysvetlil ekonóm z Prognostického ústavu Slovenskej akadémie vied (SAV) Vladimír Baláž. „Preto treba investovať pomaly, pravidelne, v malých sumách a keď už vidíte, že toto už poznám, v minulosti to išlo hore, potom dole, teraz je to dole, ale znova to pôjde hore, budete mať väčšiu odvahu investovať väčšie sumy,“ konštatoval.
Dôležitý pri investovaní je podľa odborníkov čas. Čím dlhšie sa peniaze zhodnocujú, tým menej záleží na krátkodobých výkyvoch trhov. „Keď budete investovať úplne od začiatku, od 25. roku života, keď nastúpite do práce a pravidelne, tak tie výkyvy po čase vymažete. Všetky tie nebezpečné situácie vám vyrieši čas,“ zdôraznil Baláž s tým, že najväčším spojencom dlhodobého investora je zložené úročenie. „Najväčšia pridaná hodnota pri investovaní je v tom, že reinvestujete úroky, dividendy a nabaľuje sa to ako snehová guľa. Prvých pár rokov nevidíte tie efekty zloženého úročenia, ale po 15., 20. roku vidíte masívny nárast v tom investovaní,“ doplnil.
Veľmi dôležité je podľa odborníkov investovanie aj v rámci prípravy na dôchodok. „Pretože tu je ten najdlhší horizont. Ak tie peniaze neinvestujete rozumne, tak ste pracovali zbytočne, lebo ich hodnota veľmi, veľmi klesne voči tomu, čo ste si museli odložiť v nejakom čase. Preto naozaj tie peniaze musia byť zainvestované,“ podčiarkol Prokopec.
Základné princípy investovania pritom podľa neho nie sú vôbec zložité. Tatra banka v tejto súvislosti pripravila bezplatnú vzdelávaciu platformu Invest Academy, zameranú na zvyšovanie finančnej gramotnosti. Prostredníctvom krátkych videí zverejnených na internetovej stránke banky vysvetľuje, ako si vybudovať zdravý vzťah k peniazom a zhodnocovať svoje úspory.
Prvým krokom z hľadiska osobných financií každej rodiny by malo byť vytvorenie rezervy na úrovni troch až šiestich mesačných platov. „Kto finančnú rezervu nemá, je veľmi citlivý na nepriazeň osudu, hocijaký výpadok príjmu alebo nečakaný výdavok ho dostane do ťažkej situácie. Nehovoríme, že investovať treba všetko, najprv sa treba na to pripraviť,“ vysvetlil predseda predstavenstva Tatra Asset Management (TAM) Marek Prokopec.
Vo chvíli, keď rodina má vytvorenú finančnú rezervu, je ďalším krokom tvorba úspor a ich investovanie. Pravidelne investovať sa pritom podľa neho dajú aj malé sumy. „V tom druhom kroku veľmi odporúčam, treba si tie úspory vedieť trochu rozdeliť, aby som sa o ne vedel dobre starať. Keď vieme, že sú to peniaze na penziu, tak ich treba úplne inak investovať ako peniaze, ktoré chceme o dva roky minúť na dovolenku alebo na auto,“ zdôraznil Prokopec.
Začať s investovaním malých súm je vhodné aj preto, aby sa človek naučil, ako sa investície vyvíjajú a ako pri tom zvládať svoje emócie, vysvetlil ekonóm z Prognostického ústavu Slovenskej akadémie vied (SAV) Vladimír Baláž. „Preto treba investovať pomaly, pravidelne, v malých sumách a keď už vidíte, že toto už poznám, v minulosti to išlo hore, potom dole, teraz je to dole, ale znova to pôjde hore, budete mať väčšiu odvahu investovať väčšie sumy,“ konštatoval.
Dôležitý pri investovaní je podľa odborníkov čas. Čím dlhšie sa peniaze zhodnocujú, tým menej záleží na krátkodobých výkyvoch trhov. „Keď budete investovať úplne od začiatku, od 25. roku života, keď nastúpite do práce a pravidelne, tak tie výkyvy po čase vymažete. Všetky tie nebezpečné situácie vám vyrieši čas,“ zdôraznil Baláž s tým, že najväčším spojencom dlhodobého investora je zložené úročenie. „Najväčšia pridaná hodnota pri investovaní je v tom, že reinvestujete úroky, dividendy a nabaľuje sa to ako snehová guľa. Prvých pár rokov nevidíte tie efekty zloženého úročenia, ale po 15., 20. roku vidíte masívny nárast v tom investovaní,“ doplnil.
Veľmi dôležité je podľa odborníkov investovanie aj v rámci prípravy na dôchodok. „Pretože tu je ten najdlhší horizont. Ak tie peniaze neinvestujete rozumne, tak ste pracovali zbytočne, lebo ich hodnota veľmi, veľmi klesne voči tomu, čo ste si museli odložiť v nejakom čase. Preto naozaj tie peniaze musia byť zainvestované,“ podčiarkol Prokopec.
Základné princípy investovania pritom podľa neho nie sú vôbec zložité. Tatra banka v tejto súvislosti pripravila bezplatnú vzdelávaciu platformu Invest Academy, zameranú na zvyšovanie finančnej gramotnosti. Prostredníctvom krátkych videí zverejnených na internetovej stránke banky vysvetľuje, ako si vybudovať zdravý vzťah k peniazom a zhodnocovať svoje úspory.