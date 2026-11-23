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Odborníci: Na finančných trhoch sa stupňuje nervozita
Index CNN Fear & Greed (index strachu a chamtivosti), ktorý sleduje náladu investorov na základe viacerých trhových ukazovateľov, dosiahol 20. novembra hodnotu 10 bodov zo 100.
Autor TASR
Bratislava 23. novembra (TASR) - Na finančných trhoch sa stupňuje nervozita, ktorú podporujú obavy z návratnosti masívnych investícií do umelej inteligencie (AI) a pokles technologických akcií. Slovenskí investori pritom zvyknú svoje portfóliá ostražito sledovať, takmer 40 % z nich kontroluje svoje investície denne alebo týždenne. Príliš úzkostlivé sledovanie vývoja investícií však môže byť na škodu, upozornili odborníci zo spoločnosti Across Private Investments.
Poukázali na to, že americké akciové trhy v súčasnosti prechádzajú obdobím zvýšenej neistoty. Index CNN Fear & Greed (index strachu a chamtivosti), ktorý sleduje náladu investorov na základe viacerých trhových ukazovateľov, dosiahol 20. novembra hodnotu 10 bodov zo 100. Ešte pred týždňom sa pritom nachádzal na úrovni 37 bodov, za krátky čas tak zaznamenal výrazné zhoršenie nálady na trhu. Ďalší ukazovateľ, index volatility VIX sa pohybuje okolo hodnoty 25 až 30, čo predstavuje veľmi vysokú volatilitu. Burzový index S&P 500 zaznamenal výrazný pokles, klesali aj Nasdaq a Dow Jones.
„Technologické spoločnosti v posledných rokoch vynakladajú obrovské sumy na dátové centrá, čipy a infraštruktúru potrebnú na rozvoj AI. Investori však čoraz intenzívnejšie skúmajú, či sa tieto investície premietnu do zodpovedajúceho rastu tržieb, ziskov a voľných hotovostných tokov. Trh tak začína rozlišovať medzi spoločnosťami, ktoré na umelej inteligencii skutočne zarábajú, a tými, ktorých ocenenie stojí predovšetkým na očakávaniach budúceho rastu,“ priblížil analytik Across Jakub Timčák.
Nervozita na svetových trhoch sa podľa odborníkov premieta aj do otázky, ako často investori sledujú vlastné peniaze. Reprezentatívny prieskum agentúry Ipsos pre Across Private Investments ukázal, že kontrola portfólia je pre značnú časť slovenských investorov pomerne pravidelnou aktivitou. Štvrtina z nich sleduje vývoj svojho majetku na týždennej báze, 27 % investorov nazrie do svojho portfólia raz mesačne a 14 % sa o vývoj investície zaujíma každý deň. Muži majú pritom tendenciu denne sledovať portfólio častejšie než ženy.
„Sledovanie investícií je užitočné, najmä ak investor potrebuje kontrolovať rozloženie rizika, náklady alebo dodržiavanie svojho investičného plánu. Problém nastáva vtedy, keď sa kontrola mení na impulzívne rozhodovanie. Pri prudkých poklesoch trhov totiž investori neraz podliehajú emóciám a predávajú investície práve v čase, keď sú ceny pod tlakom. Takéto rozhodnutie môže dočasnú stratu zmeniť na fixnú a pripraviť investora o následné zotavenie trhu,“ vysvetlil investičný riaditeľ Across Andrej Rajčány.
Pokles akciových trhov tak podľa neho predstavuje skúšku investičnej disciplíny. Pre dlhodobého investora by nemali byť rozhodujúcim signálom na predaj samotné červené čísla na burze, ale skôr to, či sa nezmenili fundamenty spoločností, jeho investičný horizont, finančné ciele alebo pôvodne zvolená miera rizika. „V období zvýšenej volatility sa preto môže ukázať, že najlepšou investičnou stratégiou nie je neustále konať, ale vedieť, kedy nezasahovať,“ doplnil odborník.
Poukázali na to, že americké akciové trhy v súčasnosti prechádzajú obdobím zvýšenej neistoty. Index CNN Fear & Greed (index strachu a chamtivosti), ktorý sleduje náladu investorov na základe viacerých trhových ukazovateľov, dosiahol 20. novembra hodnotu 10 bodov zo 100. Ešte pred týždňom sa pritom nachádzal na úrovni 37 bodov, za krátky čas tak zaznamenal výrazné zhoršenie nálady na trhu. Ďalší ukazovateľ, index volatility VIX sa pohybuje okolo hodnoty 25 až 30, čo predstavuje veľmi vysokú volatilitu. Burzový index S&P 500 zaznamenal výrazný pokles, klesali aj Nasdaq a Dow Jones.
„Technologické spoločnosti v posledných rokoch vynakladajú obrovské sumy na dátové centrá, čipy a infraštruktúru potrebnú na rozvoj AI. Investori však čoraz intenzívnejšie skúmajú, či sa tieto investície premietnu do zodpovedajúceho rastu tržieb, ziskov a voľných hotovostných tokov. Trh tak začína rozlišovať medzi spoločnosťami, ktoré na umelej inteligencii skutočne zarábajú, a tými, ktorých ocenenie stojí predovšetkým na očakávaniach budúceho rastu,“ priblížil analytik Across Jakub Timčák.
Nervozita na svetových trhoch sa podľa odborníkov premieta aj do otázky, ako často investori sledujú vlastné peniaze. Reprezentatívny prieskum agentúry Ipsos pre Across Private Investments ukázal, že kontrola portfólia je pre značnú časť slovenských investorov pomerne pravidelnou aktivitou. Štvrtina z nich sleduje vývoj svojho majetku na týždennej báze, 27 % investorov nazrie do svojho portfólia raz mesačne a 14 % sa o vývoj investície zaujíma každý deň. Muži majú pritom tendenciu denne sledovať portfólio častejšie než ženy.
„Sledovanie investícií je užitočné, najmä ak investor potrebuje kontrolovať rozloženie rizika, náklady alebo dodržiavanie svojho investičného plánu. Problém nastáva vtedy, keď sa kontrola mení na impulzívne rozhodovanie. Pri prudkých poklesoch trhov totiž investori neraz podliehajú emóciám a predávajú investície práve v čase, keď sú ceny pod tlakom. Takéto rozhodnutie môže dočasnú stratu zmeniť na fixnú a pripraviť investora o následné zotavenie trhu,“ vysvetlil investičný riaditeľ Across Andrej Rajčány.
Pokles akciových trhov tak podľa neho predstavuje skúšku investičnej disciplíny. Pre dlhodobého investora by nemali byť rozhodujúcim signálom na predaj samotné červené čísla na burze, ale skôr to, či sa nezmenili fundamenty spoločností, jeho investičný horizont, finančné ciele alebo pôvodne zvolená miera rizika. „V období zvýšenej volatility sa preto môže ukázať, že najlepšou investičnou stratégiou nie je neustále konať, ale vedieť, kedy nezasahovať,“ doplnil odborník.