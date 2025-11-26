< sekcia Ekonomika
Odborníci: NBÚ bude môcť zakázať nebezpečné a ohrozujúce zariadenia
Národný bezpečnostný úrad bude môcť stiahnuť z trhu či zablokovať problematické digitálne produkty a ich ponuku na online platformách.
Autor TASR
Bratislava 26. novembra (TASR) - Národný bezpečnostný úrad (NBÚ) bude môcť zakázať nebezpečné zariadenia, ktoré ohrozujú štát, firmy alebo domácnosti. Asociácia kritickej infraštruktúry (AKI) SR víta nový zákon na ochranu digitálnych technológií, ktorý reaguje na to, že čoraz viac útokov prichádza cez chyby v softvéri, aplikáciách alebo IoT zariadeniach, teda sieti pripojených objektov a zariadení, ktoré sú vybavené senzormi a sú pripojené k internetu.
„Toto je dôležitý krok pre bezpečnosť Slovenska. Nebezpečné alebo nekvalitné digitálne produkty môžu ohroziť domácnosti, firmy aj štát. Nový zákon dáva Slovensku možnosť zasiahnuť rýchlo a účinne,“ uviedol prezident AKI Tibor Straka. Cieľom je zvýšiť najmä kybernetickú bezpečnosť SR a chrániť systémy, od ktorých závisí bezpečnosť obyvateľov, ekonomiky aj štátu.
NBÚ bude môcť stiahnuť z trhu či zablokovať problematické digitálne produkty a ich ponuku na online platformách, ak budú nebezpečné alebo nekvalitné. Súvisí to s novým zákonom, ktorý nadväzuje na európske pravidlá a princípom je zavedenie zabezpečenia digitálnych produktov od smart zariadení až po priemyselné technológie. Nová legislatíva vychádza z európskeho nariadenia, ktoré zavádza záväzné požiadavky na kybernetickú bezpečnosť všetkých hardvérových a softvérových produktov s digitálnymi prvkami uvádzaných na trh EÚ.
„Zákon po novom prikazuje výrobcom, aby výrobky vyvíjali bezpečnejšie, rýchlo opravovali zistené chyby a jasne informovali o bezpečnosti svojich produktov. Výrobcovia budú zároveň povinní odstrániť zistené nedostatky a rešpektovať prísne európske bezpečnostné požiadavky,“ dodala AKI.
