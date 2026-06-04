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Štúdia: Nemecko v dôsledku firemných akvizícií stráca veľa patentov
Väčšinu patentov vydaných v Nemecku kontrolujú Spojené štáty, pričom aj Čína sa už zaradila medzi popredných hráčov v tejto oblasti, uvádza sa v štúdii, ktorú zverejnil IW vo štvrtok.
Autor TASR
Kolín nad Rýnom 4. júna (TASR) - Nemecko v dôsledku firemných akvizícií stráca príliš veľa patentov, ktoré sa dostávajú do rúk spoločností v iných krajinách. Zahraničné koncerny majú v súčasnosti pod kontrolou približne 29 % zo 189.000 nadnárodných patentov, ktoré nemecké podniky zaregistrovali v rokoch 2000 až 2022. Vyplýva to zo štúdie Nemeckého ekonomického inštitútu (IW), ktorú si objednala Bertelsmannova nadácia. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Väčšinu patentov vydaných v Nemecku kontrolujú Spojené štáty, pričom aj Čína sa už zaradila medzi popredných hráčov v tejto oblasti, uvádza sa v štúdii, ktorú zverejnil IW vo štvrtok. „Nemecké spoločnosti vlastnia patenty aj v zahraničí. Je to súčasť bežnej hospodárskej súťaže,“ poznamenal spoluautor štúdie Oliver Koppel. Čína však v oblasti firemných akvizícií postupuje strategicky a zároveň uzatvára svoj trh pre zahraničných investorov, dodal. Nemecko preto potrebuje zvýšiť investície do výskumu, aby nezaostalo za medzinárodnou konkurenciou, uzavrel ekonóm.
Väčšinu patentov vydaných v Nemecku kontrolujú Spojené štáty, pričom aj Čína sa už zaradila medzi popredných hráčov v tejto oblasti, uvádza sa v štúdii, ktorú zverejnil IW vo štvrtok. „Nemecké spoločnosti vlastnia patenty aj v zahraničí. Je to súčasť bežnej hospodárskej súťaže,“ poznamenal spoluautor štúdie Oliver Koppel. Čína však v oblasti firemných akvizícií postupuje strategicky a zároveň uzatvára svoj trh pre zahraničných investorov, dodal. Nemecko preto potrebuje zvýšiť investície do výskumu, aby nezaostalo za medzinárodnou konkurenciou, uzavrel ekonóm.