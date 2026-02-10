< sekcia Ekonomika
Odborníci: Nemecký automobilový sektor je v kríze, klesajú investície
V rušení počtu pracovných miest pokračujú nemecké podniky aj v súčasnosti, pričom podstatne viac firiem redukuje pozície v Nemecku než v zahraničí.
Autor TASR
Berlín 10. februára (TASR) - Nemecko ako centrum automobilového priemyslu čelí obrovskej kríze. Dôvodom je presun investícií aj pracovných pozícií do zahraničia. Upozornilo na to nemecké Združenie automobilového priemyslu (VDA), ktoré zároveň vyzvalo nemeckú vládu aj Európsku úniu, aby sa zamerali na opatrenia, ktoré podporia ekonomický rast. Informovala o tom agentúra Reuters.
„Ako podnikateľská lokalita zažíva Nemecko obrovskú krízu,“ povedala šéfka VDA Hildegard Müllerová. Podľa prieskumu, ktorý VDA uskutočnila medzi malými a stredne veľkými nemeckými firmami v automobilovom priemysle, až 72 % z nich plánuje obmedziť investície na domácom trhu. Z tejto skupiny väčšina chce investície presunúť do zahraničia alebo odložiť na neskoršie obdobie.
„Tieto investičné rozhodnutia sa už odrážajú na údajoch o zamestnanosti,“ povedala Müllerová na margo prieskumu, ktorý sa uskutočnil od 11. do 25. januára. Takmer dve tretiny zo 124 anketovaných firiem vlani znížilo počet zamestnancov, pričom 87 % uviedlo, že dôvodom bola konkurenčná nevýhoda.
V rušení počtu pracovných miest pokračujú nemecké podniky aj v súčasnosti, pričom podstatne viac firiem redukuje pozície v Nemecku než v zahraničí. Zatiaľ čo na zahraničných trhoch ruší miesta momentálne zhruba 7 % nemeckých firiem, na domácom trhu tak robí 49 % oslovených podnikov.
Už vládne údaje z novembra poukázali na krízu v sektore. Podľa nich je počet pracovných miest v nemeckom automobilovom priemysle najnižší od roku 2011.
Müllerová dodala, že to bude mať aj politické dôsledky. Poukázala na to, že krajne pravicová Alternatíva pre Nemecko (AfD) sa zameriava práve na oblasti, kde sú pracovné istoty zamestnancov nižšie. „Presun investícií a pracovných miest neostane bez následkov, čo sa týka prosperity našej krajiny, ako aj jej sociálnej a politickej stability,“ povedala šéfka VDA.
