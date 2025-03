Odborník: Politika USA zasiahne hospodársky rast Nemecka

Berlín 14. marca (TASR) - Nemecký ústav pre hospodársky výskum (Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung, DIW) v piatok zhoršil svoju prognózu pre najväčšiu európsku ekonomiku v roku 2025. Varoval pritom pred "nevyspytateľnou" obchodnou politikou USA. Dodal však, že plány na vyššie verejné výdavky v Nemecku by mohli hospodárstvu poskytnúť podporu. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



DIW tak najnovšie predpovedá Nemecku v tomto roku nulový rast namiesto expanzie o 0,2 % v decembrovej prognóze.



Revidoval mierne nadol aj predpoveď rastu v roku 2026, a to na 1,1 % z 1,2 %.



Inštitút skonštatoval, že firmy čelia neistote zoči-voči "nevyspytateľnej" obchodnej politike USA a potenciálnym protiopatreniam.



Tento vplyv bude obzvlášť výrazný v prípade nemeckých firiem, ktoré sa spoliehajú na export, povedala Geraldine Dany-Knedliková, vedúca prognóz a hospodárskej politiky DIW.



Nemecko je silne závislé od exportu. USA minulý rok predbehli Čínu a stali sa hlavným obchodným partnerom Berlína. Americký prezident Donald Trump sa však vyhráža Európskej únii aj ďalším štátom rozsiahlymi clami.



Slabý dopyt kľúčových obchodných partnerov, ktorý viedol k spomaleniu výroby, spolu s vlažným spotrebiteľským dopytom boli dôvodom, prečo nemecká ekonomika v predchádzajúcich dvoch rokoch klesla.



Signály, že rokovania o zostavení novej koaličnej vlády po februárových predčasných voľbách rýchlo napredujú, sú však dobrou správou pre ekonomiku a mohli by dať ľuďom určitú istotu, povedala Dany-Knedliková.



"Čoskoro by sme mohli očakávať vládu, ktorá bude schopná akcie a ktorá by mala rýchlo vyjasniť ekonomické podmienky," dodala.



Návrh pravdepodobného budúceho kancelára Friedricha Merza vynaložiť 500 miliárd eur počas desiatich rokov na infraštruktúru by mohol potenciálne zvýšiť hrubý domáci produkt Nemecka o 2 % ročne, uviedol DIW.



Tieto plány však neboli zahrnuté v najnovších prognózach DIW, keďže zatiaľ nie je jasné, či prejdú parlamentom.



Prezident DIW Marcel Fratzscher uviedol, že je potrebná aj zásadnejšia reforma prísnych pravidiel obmedzujúcich štátny dlh, známych ako "dlhová brzda".



"Posilnenie verejných investícií a zníženie ekonomickej neistoty by malo byť hlavnou prioritou novej federálnej vlády," dodal.