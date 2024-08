Odborníci: Nový stavebný zákon obmedzí práva verejnosti

Bratislava 14. augusta (TASR) - Odborníci kritizujú nový stavebný zákon z dielne Ministerstva dopravy (MD) SR, ktorý podľa nich obmedzí práva verejnosti, rezort situáciu upokojuje. Občianske združenie Via Iuris a 11 ďalších odborných organizácií upozornilo na to, že návrh nového zákona nepočíta s pripomienkami od obyvateľov miest a dedín a bude mať negatívny vplyv na životné prostredie. Jeho načasovanie a prípravu odborníci nepovažujú za príliš šťastné, keďže návrh má nahradiť zákon o výstavbe, ktorý mal platiť od apríla 2025.



"Podľa návrhu nového stavebného zákona obyvatelia miest nebudú môcť pripomienkovať stavby a stavebné zámery, ktoré sa dotýkajú verejného priestoru a životného prostredia. Napríklad pri výstavbe alebo revitalizácii parku v meste nebudú mať ľudia žiadnu možnosť zapojiť sa a svojimi pripomienkami ovplyvniť to, čo sa bude stavať na verejnom priestore pod ich oknami. Je dokonca možné, že sa o tejto výstavbe ani včas nedozvedia," uviedlo občianske združenie.



Zároveň dodalo, že návrh zákona neumožňuje, aby mohli ľudia nazrieť do spisu, vyjadriť sa alebo dávať odvolanie proti rozhodnutiu. Mestá tak podľa neho budú môcť stavať či rúbať stromy bez akejkoľvek diskusie s obyvateľmi.



Nový stavebný zákon podľa odborníkov nemyslí na ochranu životného prostredia v mestách a na dedinách. "Moderný stavebný zákon musí byť v čase klimatickej krízy a bezprecedentnej straty biodiverzity citlivý predovšetkým k životnému prostrediu. Znakom modernej legislatívy je aj to, aby obyvateľom dávala možnosť svoje životné prostredie aktívne chrániť. Návrh ministerstva dopravy je však v oboch týchto otázkach absolútne nedostatočný," spresnila právnička Via Iuris Ivana Figuli.



Odborníci vyčítajú MD aj to, že novela stavebného zákona bola predložená do medzirezortného pripomienkového konania (MPK) v strede leta a na pripomienkovanie dal rezort len 15 dní. To je podľa nich málo a za taký krátky čas sa nedá pripraviť kvalitný a spravodlivý zákon.



Hovorkyňa rezortu dopravy Petra Poláčiková reagovala, že sa pripomienkami budú zaoberať v MPK. "Čo sa týka dĺžky MPK, 15 pracovných dní je štandardný čas na zaslanie pripomienok. Ak by bol proces skrátený, mali by na to päť dní," uzavrela.