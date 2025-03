Odborníci: Obchod s emisnými kvótami bude stáť domácnosti stovky eur

Bratislava 13. marca (TASR) - Zavedenie nového systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov ETS 2 zvýši náklady domácností na energie, pričom najviac zasiahne staršie nezateplené budovy s plynovým vykurovaním. Odhadovaný dosah môže byť až 360 eur ročne pri rodinných domoch v pôvodnom stave a 120 eur pri bytoch. Informovala o tom vo štvrtok platforma Budovy pre budúcnosť (BPB).



"Aby domácnosti nemuseli mesačne platiť o 6 až 30 eur viac preto, lebo ich dom či byt produkuje vysoké emisie, môžu si svoju nehnuteľnosť obnoviť. Jediným dlhodobým riešením je obnova budov, ktorá zároveň znižuje spotrebu energie, stabilizuje výdavky domácností a chráni ich pred budúcimi cenovými šokmi," uviedla riaditeľka platformy Katarína Nikodemová.



Platforma zdôraznila, že na zmiernenie dosahu ETS 2 na domácnosti je rozsiahla obnova budov nevyhnutná. Zlepšenie energetickej hospodárnosti a modernizáciu potrebuje podľa platformy 144.000 rodinných domov a 115.000 bytov v bytových domoch. Celková investičná potreba na komplexnú obnovu dosahuje 3,5 miliardy eur pre rodinné domy a 1,76 miliardy eur pre bytové domy, vyčíslili odborníci.



Domácnostiam by mal pomôcť Sociálno-klimatický fond (SKF). "Sociálno-klimatický fond, do ktorého prúdi časť príjmov z nového systému ETS 2, vznikol preto, aby pomohol zraniteľným domácnostiam pri znižovaní závislosti od fosílnych palív, ako sú plyn či uhlie. Je teda logické, aby prioritne podporoval realizáciu úsporných opatrení, ako sú zateplenie či výmena okien na rodinných a bytových domoch, ktoré zasiahne zavedenie nového systému s emisnými povolenkami ETS 2," skonštatoval analytik platformy Richard Paksi.



Slovensko má podľa riaditeľky platformy jedinečnú príležitosť nasmerovať SKF do opatrení, ktoré budú mať trvalý prínos. Hĺbková obnova budov podľa nej chráni domácnosti pred energetickou chudobou a zároveň posilňuje ekonomiku. Budovy pre budúcnosť preto apelujú na vládu, aby sa pri alokácii SKF riadila odbornými analýzami a zabezpečila, že väčšina prostriedkov pôjde na obnovu budov.



Systém ETS 2 je samostatný systém v rámci európskej Zelenej dohody, ktorý reguluje oblasť emisií oxidu uhličitého (CO2) zo spaľovania palív v budovách, cestnej doprave a ďalších sektoroch. Obchodovanie s emisnými kvótami by sa malo začať v roku 2027. Cieľom zavedenia tohto systému je znížiť emisie skleníkových plynov o 42 % do roku 2030.