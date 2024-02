Odborníci očakávajú v Nemecku prudký pokles bytovej výstavby

Mníchov 20. februára (TASR) - Počet nových bytov postavených ročne v Nemecku by mohol do roku 2026 klesnúť o 35 % v porovnaní s minulým rokom. Oznámilo to v utorok združenie Euroconstruct, podľa ktorého je Nemecko v porovnaní s inými európskymi krajinami v zlej situácii. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Podľa novej prognózy združenia sa v Nemecku v roku 2026 dokončí len 175.000 bytových jednotiek, čo je o 95.000 menej ako v roku 2023. Výraznejší pokles počtu dokončených bytov ako v Nemecku sa v rámci 19 analyzovaných európskych krajín predpokladá len vo Švédsku. Bez zníženia daní a zavedenia cielených dotácií bude podľa odborníkov v roku 2027 v Nemecku chýbať približne 830.000 bytov.



"Výstavba nových bytov v Nemecku už často nie je možná, a to predovšetkým v dôsledku prudkého nárastu nákladov na výstavbu a financovanie. Politici doteraz zásadným spôsobom nezlepšili rámcové podmienky," uviedol Ludwig Dorffmeister, expert na stavebníctvo v ekonomickom inštitúte Ifo. Pokles počtu stavebných povolení takisto neveští nič dobré pre nasledujúce roky, dodal.