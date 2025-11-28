< sekcia Ekonomika
Odborníci predstavili stratégiu proti epidémii zlatého žltnutia viniča
Zlaté žltnutie viniča zasiahlo na Slovensku zatiaľ osem okresov.
Autor TASR
Mojmírovce 28. novembra (TASR) - Zastavenie šírenia zlatého žltnutia viniča sa nedá zvládnuť individuálne, vyžaduje si koordinovaný prístup celej komunity. Počas odborného workshopu v Mojmírovciach v okrese Nitra to skonštatoval špecialista na vinohradnícku agrotechniku a ochranu viniča Bruno Gábel.
Zdôraznil, že do opatrení sa musia zapojiť nielen veľkí pestovatelia, ale aj malé a hobby vinohrady. Úspech závisí od toho, či všetci zasiahnu naraz, v rovnakom termíne a rovnakými metódami, povedal.
Zlaté žltnutie viniča zasiahlo na Slovensku zatiaľ osem okresov. Najviac ohrozený je práve Nitriansky kraj, kde sa nákaza potvrdila v Strekove, Lúčnici nad Žitavou, Malých Ludinciach, Dvoroch nad Žitavou a Zlatých Moravciach. V niektorých lokalitách už museli pestovatelia pristúpiť k likvidácii celých krov vrátane koreňového systému.
Napriek rastúcemu počtu karantén chýba vinohradníkom jasný a praktický postup, ako chorobe účinne čeliť. Choroba pritom bez koordinovaných zásahov môže v krátkom čase ohroziť produkciu hrozna v celých vinohradníckych oblastiach, upozornila iniciátorka workshopu Andrea Bakošová z Víno PD Mojmírovce.
Podľa nej sa do riešenia musia zapojiť najmä obce, pretože práve tisíce malých a hobby vinohradníkov môžu vytvárať nevedomé ohniská nákazy. Mojmírovce pripravujú na január stretnutie celej obce, kde sa určia úlohy pre jednotlivé skupiny obyvateľov, aby bola ochrana vinohradov koordinovaná na úrovni celého katastra, skonštatovala Bakošová.
Praktický manuál, použiteľný na úrovni obcí aj jednotlivých vinohradníkov, predstavil Gábel. Vychádzal z uceleného systému opatrení, ktoré sa v západnej a južnej Európe preukázateľne osvedčili. Stojí na štyroch pilieroch a vinohradníci by ho mali dodržať v roku 2026.
Systém opatrení spočíva v povinnom používaní certifikovaných sadeníc ošetrených horúcou vodou, v kolektívnom prieskume všetkých vinohradov v obci, likvidácii napadnutých krov najneskôr do 20. marca a cielenej insekticídnej ochrane na základe monitoringu.
