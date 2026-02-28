< sekcia Ekonomika
ODBORNÍCI: Prísnejšie podmienky priameho marketingu chránia občanov
Vykonávatelia priameho marketingu už nesmú telefonovať, používať automatické volacie systémy, zasielať SMS, MMS, e-maily ani faxové správy.
Autor TASR
Bratislava 28. februára (TASR) - Zvýšiť ochranu spotrebiteľov pred nevyžiadaným kontaktovaním v rámci vykonávania priameho marketingu je cieľom novely zákona o elektronických komunikáciách, ktorá je účinná od 12. novembra 2025. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) to pripomenul s tým, že pravidlá marketingovej komunikácie sú prísnejšie.
Zmeny spresňujú definíciu priameho marketingu, zakazujú určité formy telefonického kontaktovania a zavádzajú nové časové obmedzenia pri používaní kontaktných údajov so zámerom zvýšiť ochranu spotrebiteľov. Priamy marketing je podľa novej úpravy nielen akákoľvek prezentácia tovarov alebo služieb, ale aj získavanie informácií o tovaroch a službách (prieskumy obchodného charakteru), ak je súčasťou marketingovej komunikácie.
„V zmysle tejto zmeny chce úrad poskytnúť zvýšenú ochranu občanom pred nevyžiadaným kontaktovaním v súvislosti s vykonávaním priameho marketingu. Novela zároveň zakazuje telefonické volanie na účely získania predchádzajúceho súhlasu na priame marketingové kontaktovanie, čím sa eliminuje bežná prax tzv. navolávania súhlasov,“ uviedla Simona Hyravá z tlačovo-informačného referátu regulačného úradu.
Vykonávatelia priameho marketingu už nesmú telefonovať, používať automatické volacie systémy, zasielať SMS, MMS, e-maily ani faxové správy s cieľom vyžiadať si súhlas adresáta s marketingovou komunikáciou. Súhlas musia získať iným spôsobom, bez predchádzajúceho kontaktovania účastníka.
„Naďalej však platí povinnosť rešpektovať Zoznam telefónnych čísel pre zamedzenie nevyžiadaných marketingových volaní, ako aj povinnosť používať výhradne telefónne čísla na účely priameho marketingu, tzv. prefix (0)888,“ priblížila Hyravá.
Ďalšou novinkou je, že kontaktné údaje účastníka alebo užívateľa, získané v súvislosti s predajom tovarov alebo služieb, možno použiť len do jedného roka od ukončenia zmluvného vzťahu, resp. predaja. Cieľom je zamedziť kontaktovanie bývalých zákazníkov bez časového obmedzenia od predaja tovaru alebo služby. Za porušenie týchto povinností môže úrad udeliť pokutu vo výške od 200 eur až do 5 % z obratu daného subjektu.
