Odborníci prízvukujú dôležitosť cestovného poistenia počas dovolenky

Bratislava 9. augusta (TASR) - Najviac škôd pred alebo počas dovolenky hlásia dovolenkári v auguste. Pred odchodom na dovolenku by cestujúci nemali zabudnúť na cestovné poistenie, pripomína hovorkyňa Generali Poisťovne Katarína Ondra.



Až 47 % zo všetkých poistných udalostí nahlásených z cestovného poistenia počas leta tvoria úrazy alebo ochorenia v zahraničí a s tým súvisiace liečebné náklady na ošetrenie a hospitalizáciu. "V letnej sezóne býva najčastejšou diagnózou hradenou z poistenia liečebných nákladov najmä úpal, gastroenteritída a rôzne hnačkové ochorenia, infekcie dýchacích ciest, srdcové kolapsy, ale aj úrazy ako vyvrtnutie členka, narazenie prstov rúk či zlomeniny horných aj dolných končatín. V posledných dvoch rokoch sa do tohto zoznamu pridalo aj ochorenie covid-19," vymenúva Adriana Körösiová, manažérka likvidácie poistných udalostí životného poistenia poisťovne.



Ak na dovolenke niekto ochorie, stane sa mu úraz alebo ho začne bolieť zub, má možnosť sa najskôr obrátiť na asistenčné služby poisťovne. Na základe jeho ťažkostí mu operátori poradia najbližšie zdravotnícke zariadenie, kde ho ošetria, predpíšu potrebné lieky alebo ho hospitalizujú, ak to bude jeho stav vyžadovať.



Od doktora si treba vypýtať lekársku správu a doklad o platbe za ošetrenie, hospitalizáciu alebo lieky. Po návrate z dovolenky treba poistnú udalosť čím skôr nahlásiť poisťovni.



Pandémia v poslednom čase opäť zosilňuje, preto sa môže oplatiť uzavrieť si aj poistenie storno poplatkov. V posledných dvoch rokoch zrušili klienti dovolenku až v 70 % prípadoch z dôvodu ochorenia, pričom vo väčšine prípadov bol na vine koronavírus, upozorňuje poisťovňa.



Ak cestujúci nemôže nastúpiť na dovolenku z dôvodu pozitívneho PCR testu na covid-19, poisťovňa mu môže uhradiť náklady na zrušenie cesty do výšky poistného krytia. Nárok na preplatenie nákladov môže mať pritom nielen klient, ktorý ochorel, ale aj jeho spolupoistené osoby, s ktorými mal na dovolenku vycestovať.



Poistenie storno poplatkov môže cestujúci využiť v prípade nečakaného náhleho ťažkého ochorenia, tehotenstva, úrazu, ťažkého ochorenia alebo smrti rodinného príslušníka, či pri náhlej škode na majetku, ktorú tesne pred odjazdom spôsobila napríklad povodeň, vymenúva spoločnosť. Ak je klient nútený zájazd zrušiť z týchto dôvodov, je potrebné, aby to oznámil svojej cestovnej kancelárii, od ktorej si vypýta potvrdenie o storne zájazdu a jemu účtovaných výdavkov.



Rovnako sa postupuje, aj keď si dovolenku niekto rieši samostatne. Musí kontaktovať dopravcu a ubytovacie zariadenie a požiadať ich o doklad s vyčíslenými storno poplatkami. Tieto dokumenty spolu s lekárskou správou, respektíve dokladom o pozitívnom PCR teste treba nafotiť a pri hlásení poistnej udalosti odoslať do poisťovne.