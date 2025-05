Odborníci radia: Toto treba zvážiť pred podpisom úverovej zmluvy

Bratislava 13. mája (TASR) - Zobrať si akýkoľvek úver býva záväzkom na niekoľko rokov, preto si takýto krok treba dobre premyslieť. Do úvahy je nutné brať viacero faktorov. Ide o zhodnotenie finančných možností rodinného rozpočtu, parametrov zvažovanej pôžičky, zabúdať netreba ani na takzvané úverové skóre či možné sankcie v prípade problémov so splácaním. Poukázala na to spoločnosť Home Credit.



V prvom rade si má človek položiť otázku, či úver naozaj potrebuje. Teda či je nevyhnutné to, čo si chce kúpiť, prípadne či si na to nevie v dohľadnej dobe našetriť. „Tiež si premyslite, či nie je úver nad vaše finančné možnosti. Uvažujte aj do budúcnosti a skúste zvážiť všetko, čo sa môže za očakávaný čas splácania zmeniť a ovplyvniť platenie mesačných splátok pôžičky,“ upozornila spoločnosť.



Ak záujemca dospeje k záveru, že úver potrebuje a že to jeho rozpočet zvládne, mal by si porovnať viaceré ponuky. Začať môže vlastnou bankou, jej ponuku by však mal ešte porovnať s ďalšími možnosťami v iných finančných inštitúciách.



„Sledujte najmä už pomerne známe pojmy ako je ročná percentuálna miera nákladov (RPMN), úroková sadzba a samozrejme, čas splácania. Všímajte si tiež to, či je konkrétny úver účelový alebo bezúčelový. V prvom prípade budete musieť preukázať, že ste ho využili skutočne na tú vec, na ktorú bol uzatvorený. Pri bezúčelovom úvere peniaze môžete použiť na čokoľvek,“ vysvetlila spoločnosť.



Po výbere konkrétnej ponuky musí ešte jej poskytovateľ rozhodnúť, či pôžičku záujemcovi poskytne. Samozrejmosťou je splnenie podmienok stanovených vo všeobecne záväzných predpisoch, ktoré regulujú poskytovanie spotrebiteľských úverov. Z pohľadu banky alebo nebankovej inštitúcie o výsledku z veľkej časti rozhoduje aj tzv. úverové skóre, ktoré sa zohľadňuje najmä pri vyšších sumách.



„Úverové skóre udáva takzvanú kredibilitu žiadateľa, teda schopnosť splácať úverový záväzok. Ľudia s lepším úverovým skóre sa často dostanú k lepšiemu úroku. Do celkového čísla vstupuje celá vaša platobná história, vaša úverová história, celková dlžná suma, ako aj nový požadovaný úver,“ priblížil riaditeľ divízie produkty Home Credit Roman Kůgel. O výsledku hodnotenia rozhoduje konkrétna finančná inštitúcia, pričom každá má spravidla svoje kritériá.



Pred definitívnym podpísaním úverovej zmluvy by si mal človek ešte raz preveriť, či má k dispozícii všetky informácie, ktoré potrebuje. „Dôležité je vedieť najmä podmienky splácania a zistiť si informácie aj o tom, čo sa bude diať v prípade nečakaného problému so splácaním. Napríklad, či je možný odklad splátok alebo flexibilita ich splácania, prípadne naopak, ako prebieha predčasné splatenie,“ doplnil ombudsman spoločnosti Miroslav Zborovský.