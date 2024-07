Odborníci: Regulácie AI môžu mať vplyv na odlev firiem mimo EÚ

Bratislava 29. júla (TASR) - Čoskoro účinný Akt o umelej inteligencii (AI), ktorý reguluje využívanie systémov AI v rámci EÚ, so sebou prináša aj rad povinností. Za ich nedodržanie budú podniky sankcionované až do výšky 35 miliónov eur alebo siedmich percent ich celosvetového obratu. AI startupy upozornili, že regulácie môžu mať vplyv na odlev firiem mimo EÚ.



"Z pohľadu koncového zákazníka chápem obavu a opatrenia, ktoré EÚ zavádza. Pre nás ako tvorcov AI riešenia je to ďalšia komplikácia, ktorá sťažuje podnikanie a vývoj riešení v EÚ. To môže mať za následok rýchlejšie napredovanie firiem mimo EÚ, kde sú regulácie menšie až žiadne," uviedol spoluzakladateľ technologickej spoločnosti Luigi's Box Gejza Nagy.



Už v súčasnosti sa podľa spoluzakladateľa startupu Powerful Medical Martina Hermana Amerika javí ako regulatívne jednoduchší a komerčne zaujímavejší trh oproti EÚ. "Bolo by naivné očakávať, že regulácia zastaví škodlivého aktéra s AI. Napriek tomu, že dnes veľké AI firmy ako napríklad OpenAI svoje LLM modely cenzurujú, ktokoľvek mierne pokročilý v IT dnes dokáže na svojom vlastnom hardvéri spustiť menej výkonný, ale úplne necenzurovaný LLM," vysvetlil.



Regulácia navyše obsahuje aj zoznam "zakázaných praktík" využívaných v rámci AI systémov, ktoré od 1. februára 2025 už viac nemôžu byť v EÚ používané. "O šesť mesiacov vaša firma už možno nebude môcť používať niektoré systémy AI, ktoré používa dnes, preto odporúčame posúdiť možnosti ďalšieho používania vo vzťahu k tejto právnej norme," upozornil Marek Priesol z poradenskej spoločnosti BDO.



Povinnostiam sa nevyhnú ani orgány verejnej moci. Výnimku však dostali oblasti, ako sú vojenská obrana, záležitosti národnej bezpečnosti, oblasť vedeckého výskumu a vývoja či produkty určené pre čisto osobné účely. "Postupné prelínanie AI so štandardnými produktami sa bude viac a viac prehlbovať a súvisiace etické a právne aspekty vo veľkej miere ovplyvňujú už návrh a vývoj produktov," dodal lektor FIIT Academy Martin Hrnko.