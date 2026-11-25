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Odborníci: Slováci si často neuvedomujú daňové výhody svojej krajiny
Ide napríklad o oslobodenie od dane z príjmov z predaja cenných papierov po jednom roku držby, nižšie zdanenie dividend či absenciu dane z darovania a dedičstva.
Autor TASR
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Bratislava 25. novembra (TASR) - Slovensko má vo viacerých oblastiach výhodnejšie daňové podmienky ako okolité krajiny. Ide napríklad o oslobodenie od dane z príjmov z predaja cenných papierov po jednom roku držby, nižšie zdanenie dividend či absenciu dane z darovania a dedičstva. Vyplýva to z vyjadrení rečníkov na stredajšej konferencii Prečo a ako zostať na Slovensku?, ktorú organizovali Highgate Group a TA3 konferencie.
Mnohí podnikatelia si podľa Martina Cholevu a Mareka Cholevu zo slovenskej firmy Gardeon, ktorá pôsobí vo viacerých krajinách, myslia, že v zahraničí sú podmienky lepšie, no právno-daňové aspekty spoznajú až po založení firmy. Okrem vyšších daní z dividend v Česku a Nemecku, ktoré pripomenul Peter Varga z Highgate Group, spomenuli napríklad dlhé dopisovanie s nemeckým daňovým úradom alebo problémy s bankou v Maďarsku. Pozitívnu administratívnu skúsenosť, naopak, mali v Poľsku.
Skúsenosti z Rakúska opísal Ulrich Paugger z daňovo-poradenskej firmy Auditorea. Na osobné automobily sa tam napríklad až na niekoľko výnimiek neuplatňuje odpočet dane z pridanej hodnoty (DPH). Výnosy z dividend aj kapitálové zisky z predaja cenných papierov tam podliehajú 27,5-percentnej dani bez možnosti oslobodenia po roku držby. Paugger zároveň upozornil na prísne pravidlá pri ručení konateľov, ktorí pri porušení povinností riadneho hospodára ručia za škody vlastným majetkom. „Slovensko má z daňového hľadiska investorom stále čo ponúknuť,“ skonštatoval.
Optimizmus svojich predrečníkov však nezdieľal ekonóm a bývalý minister financií SR Ivan Mikloš. „Daňový systém na Slovensku môže síce byť relatívne lepší ako v niektorých iných krajinách, ale zároveň treba povedať, že sa neustále zhoršuje. V mnohých dôležitých oblastiach už je oveľa horší ako inde a rádovo horší, ako bol v minulosti,“ skonštatoval.
Negatívne vníma daňovo-odvodové zaťaženie práce, ktoré je podľa neho najvyššie z porovnateľných krajín a zároveň vyššie ako v Rakúsku a Nemecku. Kritizoval i zložitosť súčasného systému. Spomenul aj tému ekonomického rastu, ktorý podľa neho so zdaňovaním úzko súvisí. Keď totiž ekonomika rastie, štát aj pri nižších daňových sadzbách dostáva v absolútnych číslach viac a zároveň násobne viac zostáva ľuďom a firmám, ktoré tak majú viac peňazí na ďalšie investície.
Pri daňovej reforme pritom podľa neho nie je kľúčová výška sadzieb, ale zjednodušenie systému, prestavenie váh tak, aby boli priame dane nižšie, a zároveň konsolidácia na strane výdavkov štátu.
Mnohí podnikatelia si podľa Martina Cholevu a Mareka Cholevu zo slovenskej firmy Gardeon, ktorá pôsobí vo viacerých krajinách, myslia, že v zahraničí sú podmienky lepšie, no právno-daňové aspekty spoznajú až po založení firmy. Okrem vyšších daní z dividend v Česku a Nemecku, ktoré pripomenul Peter Varga z Highgate Group, spomenuli napríklad dlhé dopisovanie s nemeckým daňovým úradom alebo problémy s bankou v Maďarsku. Pozitívnu administratívnu skúsenosť, naopak, mali v Poľsku.
Skúsenosti z Rakúska opísal Ulrich Paugger z daňovo-poradenskej firmy Auditorea. Na osobné automobily sa tam napríklad až na niekoľko výnimiek neuplatňuje odpočet dane z pridanej hodnoty (DPH). Výnosy z dividend aj kapitálové zisky z predaja cenných papierov tam podliehajú 27,5-percentnej dani bez možnosti oslobodenia po roku držby. Paugger zároveň upozornil na prísne pravidlá pri ručení konateľov, ktorí pri porušení povinností riadneho hospodára ručia za škody vlastným majetkom. „Slovensko má z daňového hľadiska investorom stále čo ponúknuť,“ skonštatoval.
Optimizmus svojich predrečníkov však nezdieľal ekonóm a bývalý minister financií SR Ivan Mikloš. „Daňový systém na Slovensku môže síce byť relatívne lepší ako v niektorých iných krajinách, ale zároveň treba povedať, že sa neustále zhoršuje. V mnohých dôležitých oblastiach už je oveľa horší ako inde a rádovo horší, ako bol v minulosti,“ skonštatoval.
Negatívne vníma daňovo-odvodové zaťaženie práce, ktoré je podľa neho najvyššie z porovnateľných krajín a zároveň vyššie ako v Rakúsku a Nemecku. Kritizoval i zložitosť súčasného systému. Spomenul aj tému ekonomického rastu, ktorý podľa neho so zdaňovaním úzko súvisí. Keď totiž ekonomika rastie, štát aj pri nižších daňových sadzbách dostáva v absolútnych číslach viac a zároveň násobne viac zostáva ľuďom a firmám, ktoré tak majú viac peňazí na ďalšie investície.
Pri daňovej reforme pritom podľa neho nie je kľúčová výška sadzieb, ale zjednodušenie systému, prestavenie váh tak, aby boli priame dane nižšie, a zároveň konsolidácia na strane výdavkov štátu.