Odborníci: Slovensko nechráni ľudí pred online finančnými podvodmi

Bratislava 3. novembra (TASR) - Slovensko nerobí nič na ochranu obyvateľov pred "finfluencermi," ktorí bez obmedzení lákajú na sociálnych sieťach ľudí do podvodných stratových investícií. Zhodli sa na tom účastníci na konferencii Investičné trendy 2024, o čom informovala spoločnosť Capital Markets.



"Influenceri môžu poskytovať investičné rady a robiť reklamu konkrétnym produktom bez toho, aby za svoje odporúčania niesli právnu zodpovednosť. Z toho dôvodu dochádza často k propagácii neoverených alebo vysoko rizikových produktov," uviedol na konferencii Dávid Horváth zo spoločnosti Capital Markets.



Spoločnosť upozornila, že na sociálnych sieťach sa čoraz častejšie vyskytujú aj profily s digitálnymi avatarmi známych osobností alebo politikov, ktoré ponúkajú pochybné finančné inštrumenty či klamlivé informácie o rôznych trhových príležitostiach. Takéto reklamy sľubujú enormné zisky a zlepšenie životných podmienok bez akýchkoľvek skutočných základov, pričom úplne ignorujú riziká, používajú falošné profily a domény.



"O tom, o akú veľkú hrozbu ide, svedčia čísla z Veľkej Británie. Podľa nezávislého regulačného orgánu Financial Conduct Authority je čoraz viac mladých ľudí v krajine vo veku 18 až 29 rokov obeťou podvodov, pričom až 62 % z nich sleduje influencerov a 74 % z nich im aj dôveruje," podotkla spoločnosť.



Riešením by podľa Horvátha mohlo byť vytvorenie právnych mantinelov, ktoré by takýmto praktikám zabránili. Vyzdvihol však aj dôležitosť vzdelávania verejnosti v oblasti finančných produktov s cieľom lepšej finančnej gramotnosti.



Prípady takýchto podvodov sa podľa generálnej tajomníčky Asociácie finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov Dariny Huttovej na Slovensku končia v slepej uličke. Zároveň dodala, že hoci Národná banka Slovenska má odbor ochrany práv finančného spotrebiteľa, jeho možnosti sú v tomto ohľade veľmi obmedzené.